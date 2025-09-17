Колос – Влазния. Квалификация женского Кубка Европы. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 сентября в 19:00 матч 1-го раунда отбора к женскому КЕ
17 сентября в 19:00 женская команда Колос Ковалевка проведет ответный матч Q1 Кубка Европы УЕФА.
В первом квалификационном раунде Колоса проводит второй поединок против команды Влазния Шкодер из Албании.
Поединок снова пройдет в Шкодере, где проходила первая встреча. Команда из Ковалевки после первой игры осталась в Албании и целенаправленно готовилась к ответному матчу.
Первая игра состоялась 11 сентября, также в Албании, и закончилась поражением украинской команды 0:2. Теперь в ответном поединке Колосу нужно ликвидировать гандикап в 2 мяча, чтобы продолжить выступление в еврокубках.
Албанская «Влазния» – 12-кратный чемпион страны и постоянный участник еврокубков. В текущем сезоне команда вылетела из женской Лиги чемпионов, но продолжает борьбу в Кубке Европы.
Кубок Европы УЕФА среди женских команд
1-й раунд квалификации, 11 и 18 сентября
Колос – Влазния. Квалификация женского Кубка Европы. Смотреть онлайн LIVE
