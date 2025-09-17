Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Влазния. Квалификация женского Кубка Европы. Смотреть онлайн LIVE
Другие новости
17 сентября 2025, 10:39 | Обновлено 17 сентября 2025, 10:44
31
0

Колос – Влазния. Квалификация женского Кубка Европы. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 сентября в 19:00 матч 1-го раунда отбора к женскому КЕ

17 сентября 2025, 10:39 | Обновлено 17 сентября 2025, 10:44
31
0
Колос – Влазния. Квалификация женского Кубка Европы. Смотреть онлайн LIVE
ФК Колос

17 сентября в 19:00 женская команда Колос Ковалевка проведет ответный матч Q1 Кубка Европы УЕФА.

В первом квалификационном раунде Колоса проводит второй поединок против команды Влазния Шкодер из Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок снова пройдет в Шкодере, где проходила первая встреча. Команда из Ковалевки после первой игры осталась в Албании и целенаправленно готовилась к ответному матчу.

Первая игра состоялась 11 сентября, также в Албании, и закончилась поражением украинской команды 0:2. Теперь в ответном поединке Колосу нужно ликвидировать гандикап в 2 мяча, чтобы продолжить выступление в еврокубках.

Албанская «Влазния» – 12-кратный чемпион страны и постоянный участник еврокубков. В текущем сезоне команда вылетела из женской Лиги чемпионов, но продолжает борьбу в Кубке Европы.

Кубок Европы УЕФА среди женских команд

1-й раунд квалификации, 11 и 18 сентября

Колос – Влазния. Квалификация женского Кубка Европы. Смотреть онлайн LIVE

По теме:
Назван лучший игрок и тренер 5-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Тренерское достижение: Костышин провел юбилейный матч в УПЛ
Олег САЛЕНКО: «У Оболони потенциально отобрали два очка»
смотреть онлайн Колос Ковалевка Влазния Кубок Европы по футболу среди женщин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Футбол | 17 сентября 2025, 07:02 13
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба

Попов не видит своего будущего в Киеве

Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17 сентября 2025, 05:13 0
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире

Теренс рассказал, что является болельщиком Александра

Ливерпуль – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.09.2025, 11:11
Ливерпуль – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ливерпуль – Атлетико Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Футбол | 17.09.2025, 04:19
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17.09.2025, 03:33
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 11
Футбол
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 7
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем