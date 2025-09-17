Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Звезда Барселоны опубликовал откровенный снимок с партнеркой
17 сентября 2025, 02:06
ФОТО. Звезда Барселоны опубликовал откровенный снимок с партнеркой

Ламин Ямаль наслждается жизнью вместе с Ники Николь

ФОТО. Звезда Барселоны опубликовал откровенный снимок с партнеркой
Instagram. Ламин Ямаль

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль уже считается одним из самых талантливых и популярных футболистов планеты.

В новом посте в Instagram звезда «Барсы»» поделился личными фото и видео, показав не только футбольные моменты, но и часть своей частной жизни.

Среди снимков – яркие аксессуары от роскошных брендов. На одном из фото заметна жёлтая сумка Goyard стоимостью почти 3 тысячи евро. На другом – оранжевая сумочка того же бренда примерно за 2 тысячи евро. Есть и розовая сумка Louis Vuitton, цена которой превышает 6 тысяч евро.

Но самыми дорогими стали украшения Ямаля: недавно он получил в подарок эффектное колье с собственными инициалами, стоимость которого, по сообщениям, достигает 400 000 долларов.

Также футболист опубликовал фото со своей девушкой – аргентинской рэперкой Ники Николь, которая старше его на 7 лет и тоже имеет десятки миллионов поклонников. Известно, что она уже хорошо ладит с младшим братом Ямаля – Кейне.

Сейчас профиль вингера сборной Испания насчитывает более 38 миллионов подписчиков, и его популярность продолжает стремительно расти.

Максим Лапченко
