17 сентября 2025, 21:54 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:19
Дэвид Бекхэм назвал команду, которая всех удивит в Лиге чемпионов

Англичанин выбрал «Ньюкасл»

Дэвид Бекхэм назвал команду, которая всех удивит в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Легендарный английский хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм назвал команду, которая всех удивит в Лиге чемпионов 2025/26.

«Многие уже списали со счетов «Ньюкасл» в Лиге чемпионов этого года. Но я считаю, что «сороки» – хорошая команда, там есть несколько классных футболистов. Это уже сыгранный коллектив. Этот клуб удивит людей в Лиге чемпионов», – сказал Дэвид Бекхэм.

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.

Дэвид Бекхэм Ньюкасл Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: CBS Sports
Victor673256ua
Ньюкасл дійсно може здивувати. Як у позитивному, так і у негативному сенсі
