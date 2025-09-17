Легендарный английский хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвид Бекхэм назвал команду, которая всех удивит в Лиге чемпионов 2025/26.

«Многие уже списали со счетов «Ньюкасл» в Лиге чемпионов этого года. Но я считаю, что «сороки» – хорошая команда, там есть несколько классных футболистов. Это уже сыгранный коллектив. Этот клуб удивит людей в Лиге чемпионов», – сказал Дэвид Бекхэм.

Ранее бывший полузащитник сборной Англии и клуба «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм признался в том, какой действующий футболист напоминает ему самого себя манерой игры.