Карпаты думают, что делать с Лупашко. Есть два варианта
Лупашко пока продолжает работу
По информации журналиста Виктора Вацко, Карпаты на этот момент не уверены, что стоит увольнять наставника Владислава Лупашко, несмотря на отсутствие побед в сезоне УПЛ.
Клуб пока не вел переговоры с тренерами, включая Юрия Вернидуба, о чем сообщалось ранее в СМИ.
В Карпатах ряд руководителей считают, что Лупашко пора увольнять и дать шанс иному наставнику, тогда как другие менеджеры уверены, что проекту нынешнего тренера нужно дать время.
Окончательного решения пока нет.
Карпаты после пяти туров набрали 4 очка и идут на 12-й позиции УПЛ.
