Украина. Премьер лига
17 сентября 2025, 17:16 | Обновлено 17 сентября 2025, 17:33
Карпаты думают, что делать с Лупашко. Есть два варианта

Лупашко пока продолжает работу

17 сентября 2025, 17:16 | Обновлено 17 сентября 2025, 17:33
Карпаты думают, что делать с Лупашко. Есть два варианта
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

По информации журналиста Виктора Вацко, Карпаты на этот момент не уверены, что стоит увольнять наставника Владислава Лупашко, несмотря на отсутствие побед в сезоне УПЛ.

Клуб пока не вел переговоры с тренерами, включая Юрия Вернидуба, о чем сообщалось ранее в СМИ.

В Карпатах ряд руководителей считают, что Лупашко пора увольнять и дать шанс иному наставнику, тогда как другие менеджеры уверены, что проекту нынешнего тренера нужно дать время.

Окончательного решения пока нет.

Карпаты после пяти туров набрали 4 очка и идут на 12-й позиции УПЛ.

Карпаты Львов Владислав Лупашко Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
