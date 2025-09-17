Карпаты думают, что делать с Лупашко. Есть два варианта

По информации журналиста Виктора Вацко, Карпаты на этот момент не уверены, что стоит увольнять наставника Владислава Лупашко, несмотря на отсутствие побед в сезоне УПЛ.

Клуб пока не вел переговоры с тренерами, включая Юрия Вернидуба, о чем сообщалось ранее в СМИ.

В Карпатах ряд руководителей считают, что Лупашко пора увольнять и дать шанс иному наставнику, тогда как другие менеджеры уверены, что проекту нынешнего тренера нужно дать время.

Окончательного решения пока нет.

Карпаты после пяти туров набрали 4 очка и идут на 12-й позиции УПЛ.