Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 18:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 19:08
Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20

Целый ряд футболистов пропустят чемпионат мира

Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

По информации журналиста Виктора Вацко, ряд украинских и зарубежных клубов отказались отпустить своих игроков в сборную Украины U-20 на чемпионат мира, который с 27 сентября по 19 октября пройдет в Чили.

Дело в том, что ЧМ пройдет не в официальные даты ФИФА и УЕФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.

Вацко сообщил, что Динамо не отпустило Тараса Михавко, Карпаты не отпустили Назара Домчака, а Заря – Романа Саленко и Андрея Маткевича.

Что касается зарубежных клубов, то Нюрнберг не отпустил Артема Степанова, а Эмполи – Богдана Попова.

Всех названных игроков действительно нет в заявке, которую во вторник объявил тренер Дмитрий Михайленко.

fifa2020
Нафіг тоді такий чемпіонат світу, клоуни в фіфа!
