Минус Михавко, Степанов и Попов. Клубы не отпустили игроков в Украину U-20
Целый ряд футболистов пропустят чемпионат мира
По информации журналиста Виктора Вацко, ряд украинских и зарубежных клубов отказались отпустить своих игроков в сборную Украины U-20 на чемпионат мира, который с 27 сентября по 19 октября пройдет в Чили.
Дело в том, что ЧМ пройдет не в официальные даты ФИФА и УЕФА, поэтому клубы имеют право не отпускать футболистов.
Вацко сообщил, что Динамо не отпустило Тараса Михавко, Карпаты не отпустили Назара Домчака, а Заря – Романа Саленко и Андрея Маткевича.
Что касается зарубежных клубов, то Нюрнберг не отпустил Артема Степанова, а Эмполи – Богдана Попова.
Всех названных игроков действительно нет в заявке, которую во вторник объявил тренер Дмитрий Михайленко.
