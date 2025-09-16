Владимир САМБОРСКИЙ: «Мы работали на развитие, а не на результат»
Юношеская сборная Украины U-18 проводила сбор в Швеции
Подопечные Владимира Самборского приняли участие в международном турнире в Швеции, где соперниками были местные футболисты, а также сборные Норвегии и Дании.
Наставник прокомментировал выступления сборной Украины U-18.
– Господин Владимир, вы были со сборной Украины U-18 на международном турнире, в котором принимали участие авторитетные европейские команды. Как все прошло?
– Соревнования были организованы на хорошем уровне. Соперники были качественными, особенно Швеция и Дания. Отмечу и Норвегию. Возможно, по результату кто-то скажет, что это не так, но за игрой это крепкая команда, ей просто не повезло.
Для нас главным было приобретение международного опыта, к тому же мы хотели посмотреть кандидатов в команду. И могу сказать, что я доволен отношением футболистов к делу. Мы могли выступить лучше, но опять же цели победить на турнире никто не ставил, у тренерского штаба были свои задачи. Не хочу делать громкие заявления, но у этой сборной большой потенциал.
– Сборная Украины уверенно выиграла у Норвегии и Швеции, но затем разгромно проиграла Дании. Это связано с ротацией состава?
– Здесь я бы назвал совокупность факторов. Мы не готовились к играм, а работали в запланированном режиме тренировок – это было главным. К тому же, мы дали возможность проявить себя всем игрокам, чтобы увидеть их в деле. Да, мы изучали соперников, но опять же акцент был сделан на своей игре и на выполнении определенных задач во время товарищеских матчей.
Однако могу с уверенностью сказать, что нам есть куда расти в плане подготовки молодых футболистов. Наши соперники отличались в плане борьбы, атлетизма, скорости принятия решений, они показывали, если можно так сказать, более взрослый футбол. С этой точки зрения мы немного отстаем. Но если ребята, даже играя в Украине, будут требовать от себя немного большего, многое может измениться в лучшую сторону.
Матчи юношеской сборной Украины U-18 на турнире в Швеции
04.09.2025
Украина – Норвегия – 6:1
06.09.2025
Швеция – Украина – 0:2
09.09.2025
Украина – Дания – 0:3
Итоговая таблица
|
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Дания
|
3
|
3
|
0
|
0
|
11—4
|
9
|
2
|
Украина
|
3
|
2
|
0
|
1
|
8—4
|
6
|
3
|
Швеция
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5—7
|
3
|
4
|
Норвегия
|
3
|
0
|
0
|
3
|
3—12
|
0
