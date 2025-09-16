Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир САМБОРСКИЙ: «Мы работали на развитие, а не на результат»
Сборная УКРАИНЫ
16 сентября 2025, 18:23 | Обновлено 16 сентября 2025, 18:24
83
0

Владимир САМБОРСКИЙ: «Мы работали на развитие, а не на результат»

Юношеская сборная Украины U-18 проводила сбор в Швеции

16 сентября 2025, 18:23 | Обновлено 16 сентября 2025, 18:24
83
0
Владимир САМБОРСКИЙ: «Мы работали на развитие, а не на результат»
УАФ

Подопечные Владимира Самборского приняли участие в международном турнире в Швеции, где соперниками были местные футболисты, а также сборные Норвегии и Дании.

Наставник прокомментировал выступления сборной Украины U-18.

– Господин Владимир, вы были со сборной Украины U-18 на международном турнире, в котором принимали участие авторитетные европейские команды. Как все прошло?

– Соревнования были организованы на хорошем уровне. Соперники были качественными, особенно Швеция и Дания. Отмечу и Норвегию. Возможно, по результату кто-то скажет, что это не так, но за игрой это крепкая команда, ей просто не повезло.

Для нас главным было приобретение международного опыта, к тому же мы хотели посмотреть кандидатов в команду. И могу сказать, что я доволен отношением футболистов к делу. Мы могли выступить лучше, но опять же цели победить на турнире никто не ставил, у тренерского штаба были свои задачи. Не хочу делать громкие заявления, но у этой сборной большой потенциал.

– Сборная Украины уверенно выиграла у Норвегии и Швеции, но затем разгромно проиграла Дании. Это связано с ротацией состава?

– Здесь я бы назвал совокупность факторов. Мы не готовились к играм, а работали в запланированном режиме тренировок – это было главным. К тому же, мы дали возможность проявить себя всем игрокам, чтобы увидеть их в деле. Да, мы изучали соперников, но опять же акцент был сделан на своей игре и на выполнении определенных задач во время товарищеских матчей.

Однако могу с уверенностью сказать, что нам есть куда расти в плане подготовки молодых футболистов. Наши соперники отличались в плане борьбы, атлетизма, скорости принятия решений, они показывали, если можно так сказать, более взрослый футбол. С этой точки зрения мы немного отстаем. Но если ребята, даже играя в Украине, будут требовать от себя немного большего, многое может измениться в лучшую сторону.

Матчи юношеской сборной Украины U-18 на турнире в Швеции

04.09.2025

Украина – Норвегия – 6:1

06.09.2025

Швеция – Украина – 0:2

09.09.2025

Украина – Дания – 0:3

Итоговая таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1

Дания

3

3

0

0

11—4

9

2

Украина

3

2

0

1

8—4

6

3

Швеция

3

1

0

2

5—7

3

4

Норвегия

3

0

0

3

3—12

0
По теме:
ФОТО. В Комитете этики УАФ прочитали лекции для юношеских сборных Украины
Сборная Украины U-18 с 6 очками заняла второе место на турнире в Швеции
Украина U-18 разгромно проиграла Дании U-18 решающий матч турнира в Швеции
сборная Украины по футболу U-18 Владимир Самборский сборная Норвегии по футболу U-18 статистические расклады сборная Швеции по футболу U-18 сборная Дании по футболу U-18
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Бокс | 15 сентября 2025, 23:31 1
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?

Американец рассказал жуткую историю из прошлого

С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16 сентября 2025, 10:10 11
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ

Синьо-жовті провели другий матч на світовій першості

Итальянский журналист: «Гасперини не выносит Довбика»
Футбол | 16.09.2025, 16:14
Итальянский журналист: «Гасперини не выносит Довбика»
Итальянский журналист: «Гасперини не выносит Довбика»
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Футбол | 16.09.2025, 18:21
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
Флойд Мейвезер сорвал куш, сделав ставку на бой Альварес – Кроуфорд
15.09.2025, 01:54
Бокс
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 2
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем