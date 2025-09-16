Владимир САМБОРСКИЙ: «Мы работали на развитие, а не на результат»

Подопечные Владимира Самборского приняли участие в международном турнире в Швеции, где соперниками были местные футболисты, а также сборные Норвегии и Дании.

Наставник прокомментировал выступления сборной Украины U-18.

– Господин Владимир, вы были со сборной Украины U-18 на международном турнире, в котором принимали участие авторитетные европейские команды. Как все прошло?

– Соревнования были организованы на хорошем уровне. Соперники были качественными, особенно Швеция и Дания. Отмечу и Норвегию. Возможно, по результату кто-то скажет, что это не так, но за игрой это крепкая команда, ей просто не повезло.

Для нас главным было приобретение международного опыта, к тому же мы хотели посмотреть кандидатов в команду. И могу сказать, что я доволен отношением футболистов к делу. Мы могли выступить лучше, но опять же цели победить на турнире никто не ставил, у тренерского штаба были свои задачи. Не хочу делать громкие заявления, но у этой сборной большой потенциал.

– Сборная Украины уверенно выиграла у Норвегии и Швеции, но затем разгромно проиграла Дании. Это связано с ротацией состава?

– Здесь я бы назвал совокупность факторов. Мы не готовились к играм, а работали в запланированном режиме тренировок – это было главным. К тому же, мы дали возможность проявить себя всем игрокам, чтобы увидеть их в деле. Да, мы изучали соперников, но опять же акцент был сделан на своей игре и на выполнении определенных задач во время товарищеских матчей.

Однако могу с уверенностью сказать, что нам есть куда расти в плане подготовки молодых футболистов. Наши соперники отличались в плане борьбы, атлетизма, скорости принятия решений, они показывали, если можно так сказать, более взрослый футбол. С этой точки зрения мы немного отстаем. Но если ребята, даже играя в Украине, будут требовать от себя немного большего, многое может измениться в лучшую сторону.

Матчи юношеской сборной Украины U-18 на турнире в Швеции

04.09.2025

Украина – Норвегия – 6:1

06.09.2025

Швеция – Украина – 0:2

09.09.2025

Украина – Дания – 0:3

Итоговая таблица