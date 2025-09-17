Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный эксперт назвал трех кандидатов на место тренера сборной Украины
Украина. Премьер лига
Известный эксперт назвал трех кандидатов на место тренера сборной Украины

Олег Федорчук считает, что «сине-желтых» должен возглавить Маркевич, Калитвинцев или Мельгоса

УАФ. Сергей Ребров

Известный в прошлом тренер, а сегодня эксперт Олег Федорчук выбрал трех потенциальных кандидатов на замену Сергею Реброву в сборной Украины.

– Если предположить, что сейчас должность главного тренера сборной Украины вакантна. Какие кандидатуры вы видите на этой должности?

– Напрашивается Мирон Маркевич. У него в активе хоть и четыре игры, но все удачные, он знает наш футбол изнутри, он живет в Украине. Юрий Калитвинцев, который выиграл с юношеской сборной Украины чемпионат Европы. Неплохо в молодежной сборной работает Унаи Мельгоса. Вот вам уже три, на мой взгляд, достойные кандидатуры.

Ранее известный в прошлом тренер, а на сегодняшний день эксперт Олег Федорчук дал прогноз относительно дальнейшего развития карьеры Ильи Забарного в «ПСЖ».

Дмитрий Олейник
