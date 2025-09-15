Известный тренер: «Даю 10%, что Забарный заиграет в ПСЖ, ему не хватает...»
Олег Федорчук поделился неутешительным прогнозом относительно будущего Ильи
Известный в прошлом тренер, а сегодня эксперт Олег Федорчук дал прогноз относительно дальнейшего развития карьеры Ильи Забарного в «ПСЖ».
«Он перешел в лучший клуб мира, и на нем большая нагрузка и давление. В сборной Илья тоже более или менее неплохо выглядит. Каковы его перспективы в ПСЖ? Как ни прискорбно это говорить, но это его уровень, однако Забарный удивляет тем, что постоянно учится.
Я даю 10%, что у него получится заиграть в ПСЖ, потому что понимания футбола ему немного не хватает. Хороший пример — момент с голом Мбаппе в матче сборных. Забарный сделал движение раньше, чем нападающий, а это не тренируется. Ему нужно было стоять, потому что в скорости он не превосходил в этот момент».
В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».
