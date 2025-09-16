Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Грязный хет-трик. Прядун феерит в экзотическом чемпионате
Другие новости
16 сентября 2025, 18:26 |
655
4

ВИДЕО. Грязный хет-трик. Прядун феерит в экзотическом чемпионате

Украинский форвард оформил 3 гола и 1 ассист в матче чемпионата Камбоджи

16 сентября 2025, 18:26 |
655
4
ВИДЕО. Грязный хет-трик. Прядун феерит в экзотическом чемпионате
ФК Пномпень Краун. Максим Прядун

В воскресенье, 14 сентября 2025 года, состоялся матч чемпионата Камбоджи между Пномпень Краун и Лайф.

Победу со счетом 4:3 одержал Пномпень Краун.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий Пномпень Краун Максим Прядун в этом матче оформил хет-трик и отдал голевую передачу. Такие показатели результативности помогли ему получить награду лучшему игроку матча.

ВИДЕО. Грязный хет-трик. Прядун феерит в экзотическом чемпионате

По теме:
Украина – Алжир – 3:0. Первая победа на чемпионате мира. Видеообзор матча
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Брентфорд – Челси – 2:2. Ярмолюк сыграл весь матч. Видео голов и обзор
Максим Прядун Пномпень Краун чемпионат Камбоджи по футболу видео голов и обзор хет-трик
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Футбол | 16 сентября 2025, 18:21 0
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ

Михайленко назвал состав на чемпионат мира в Чили

Итальянский журналист: «Гасперини не выносит Довбика»
Футбол | 16 сентября 2025, 16:14 8
Итальянский журналист: «Гасперини не выносит Довбика»
Итальянский журналист: «Гасперини не выносит Довбика»

Уго Трани – о ситуации с форвардом сборной Украины

Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Бокс | 15.09.2025, 22:18
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это лучший боксер этого века»
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Бокс | 15.09.2025, 23:31
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Газон наче десь в російських єбенях
Ответить
0
Battersea
Супер!
Ответить
0
Денис Брегін
єбать рівень
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
14.09.2025, 17:31 2
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 2
Футбол
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем