Другие новости16 сентября 2025, 18:26 |
655
4
ВИДЕО. Грязный хет-трик. Прядун феерит в экзотическом чемпионате
Украинский форвард оформил 3 гола и 1 ассист в матче чемпионата Камбоджи
16 сентября 2025, 18:26 |
655
4
В воскресенье, 14 сентября 2025 года, состоялся матч чемпионата Камбоджи между Пномпень Краун и Лайф.
Победу со счетом 4:3 одержал Пномпень Краун.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский нападающий Пномпень Краун Максим Прядун в этом матче оформил хет-трик и отдал голевую передачу. Такие показатели результативности помогли ему получить награду лучшему игроку матча.
ВИДЕО. Грязный хет-трик. Прядун феерит в экзотическом чемпионате
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 сентября 2025, 18:21 0
Михайленко назвал состав на чемпионат мира в Чили
Футбол | 16 сентября 2025, 16:14 8
Уго Трани – о ситуации с форвардом сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Бокс | 15.09.2025, 22:18
Бокс | 15.09.2025, 23:31
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Газон наче десь в російських єбенях
Супер!
єбать рівень
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
14.09.2025, 17:31 2
15.09.2025, 15:25 12
16.09.2025, 00:17 3
14.09.2025, 21:07 23
16.09.2025, 07:07 10
15.09.2025, 07:36 2
16.09.2025, 08:28 3