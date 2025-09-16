В воскресенье, 14 сентября 2025 года, состоялся матч чемпионата Камбоджи между Пномпень Краун и Лайф.

Победу со счетом 4:3 одержал Пномпень Краун.

Украинский нападающий Пномпень Краун Максим Прядун в этом матче оформил хет-трик и отдал голевую передачу. Такие показатели результативности помогли ему получить награду лучшему игроку матча.

ВИДЕО. Грязный хет-трик. Прядун феерит в экзотическом чемпионате