Ливерпуль без потерь. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после 4-го тура
Красные вырвали победу над Бернли благодаря голу Мохамеда Салаха
Сезон в чемпионате Англии 2025/26 набирает обороты. Проведено 4 тура в Английской Премьер-лиге.
4-й тур состоялся 13–14 сентября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 2 дня.
Ливерпуль вырвал победу над Бернли (1:0) благодаря голу Мохамеда Салаха на 90+5 минуте с пенальти.
В Манчестерском дерби Ман Сити переиграл Ман Юнайтед со счетом 3:0, дубль оформил Эрлинг Холанд, также отличился Фил Фоден.
На вершине турнирной таблицы находятся: Ливерпуль (12), Арсенал, Тоттенхэм, Борнмут (по 9), Челси (8).
Аутсайдером является Вулверхэмптон – волки не набрали ни одного очка после 4 туров.
⚽️ Английская Премьер-лига
4-й тур, 13–14 сентября
- 13.09. 14:30 Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
- 13.09. 17:00 Борнмут – Брайтон – 2:1
- 13.09. 17:00 Эвертон – Астон Вилла – 0:0
- 13.09. 17:00 Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0
- 13.09. 17:00 Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:0
- 13.09. 17:00 Фулхэм – Лидс – 1:0
- 13.09. 19:30 Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3
- 13.09. 22:00 Брентфорд – Челси – 2:2
- 14.09. 16:00 Бернли – Ливерпуль – 0:1
- 14.09. 18:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0
🏆 Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|20.09.25 14:30 Ливерпуль - Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|12
|2
|Арсенал
|4
|3
|0
|1
|9 - 1
|21.09.25 18:30 Арсенал - Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|9
|3
|Тоттенхэм
|4
|3
|0
|1
|8 - 1
|20.09.25 17:00 Брайтон - Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|9
|4
|Борнмут
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|21.09.25 16:00 Борнмут - Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|9
|5
|Челси
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|20.09.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|8
|6
|Эвертон
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|20.09.25 14:30 Ливерпуль - Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|7
|7
|Сандерленд
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|21.09.25 16:00 Сандерленд - Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|7
|8
|Манчестер Сити
|4
|2
|0
|2
|8 - 4
|21.09.25 18:30 Арсенал - Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|6
|9
|Кристал Пэлас
|4
|1
|3
|0
|4 - 1
|20.09.25 17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|6
|10
|Ньюкасл
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|21.09.25 16:00 Борнмут - Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|5
|11
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|20.09.25 22:00 Фулхэм - Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|5
|12
|Брентфорд
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|20.09.25 22:00 Фулхэм - Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|4
|13
|Брайтон
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|20.09.25 17:00 Брайтон - Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|4
|14
|Манчестер Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|20.09.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|4
|15
|Ноттингем Форест
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|20.09.25 17:00 Бёрнли - Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|4
|16
|Лидс
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|20.09.25 17:00 Вулверхэмптон - Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|4
|17
|Бёрнли
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|20.09.25 17:00 Бёрнли - Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|3
|18
|Вест Хэм
|4
|1
|0
|3
|4 - 11
|20.09.25 17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|3
|19
|Астон Вилла
|4
|0
|2
|2
|0 - 4
|21.09.25 16:00 Сандерленд - Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|2
|20
|Вулверхэмптон
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|20.09.25 17:00 Вулверхэмптон - Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|0
