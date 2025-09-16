Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль без потерь. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после 4-го тура
16 сентября 2025, 15:23 | Обновлено 16 сентября 2025, 15:24
Красные вырвали победу над Бернли благодаря голу Мохамеда Салаха

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Сезон в чемпионате Англии 2025/26 набирает обороты. Проведено 4 тура в Английской Премьер-лиге.

4-й тур состоялся 13–14 сентября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 2 дня.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ливерпуль вырвал победу над Бернли (1:0) благодаря голу Мохамеда Салаха на 90+5 минуте с пенальти.

В Манчестерском дерби Ман Сити переиграл Ман Юнайтед со счетом 3:0, дубль оформил Эрлинг Холанд, также отличился Фил Фоден.

На вершине турнирной таблицы находятся: Ливерпуль (12), Арсенал, Тоттенхэм, Борнмут (по 9), Челси (8).

Аутсайдером является Вулверхэмптон – волки не набрали ни одного очка после 4 туров.

⚽️ Английская Премьер-лига

4-й тур, 13–14 сентября

  • 13.09. 14:30 Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0
  • 13.09. 17:00 Борнмут – Брайтон – 2:1
  • 13.09. 17:00 Эвертон – Астон Вилла – 0:0
  • 13.09. 17:00 Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0
  • 13.09. 17:00 Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:0
  • 13.09. 17:00 Фулхэм – Лидс – 1:0
  • 13.09. 19:30 Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3
  • 13.09. 22:00 Брентфорд – Челси – 2:2
  • 14.09. 16:00 Бернли – Ливерпуль – 0:1
  • 14.09. 18:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0

🏆 Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 4 4 0 0 9 - 4 20.09.25 14:30 Ливерпуль - Эвертон14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 12
2 Арсенал 4 3 0 1 9 - 1 21.09.25 18:30 Арсенал - Манчестер Сити13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 9
3 Тоттенхэм 4 3 0 1 8 - 1 20.09.25 17:00 Брайтон - Тоттенхэм13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 9
4 Борнмут 4 3 0 1 6 - 5 21.09.25 16:00 Борнмут - Ньюкасл13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 9
5 Челси 4 2 2 0 9 - 3 20.09.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 8
6 Эвертон 4 2 1 1 5 - 3 20.09.25 14:30 Ливерпуль - Эвертон13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 7
7 Сандерленд 4 2 1 1 5 - 3 21.09.25 16:00 Сандерленд - Астон Вилла13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 7
8 Манчестер Сити 4 2 0 2 8 - 4 21.09.25 18:30 Арсенал - Манчестер Сити14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 6
9 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4 - 1 20.09.25 17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 6
10 Ньюкасл 4 1 2 1 3 - 3 21.09.25 16:00 Борнмут - Ньюкасл13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 5
11 Фулхэм 4 1 2 1 3 - 4 20.09.25 22:00 Фулхэм - Брентфорд13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 5
12 Брентфорд 4 1 1 2 5 - 7 20.09.25 22:00 Фулхэм - Брентфорд13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4
13 Брайтон 4 1 1 2 4 - 6 20.09.25 17:00 Брайтон - Тоттенхэм13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 4
14 Манчестер Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 20.09.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 4
15 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4 - 8 20.09.25 17:00 Бёрнли - Ноттингем Форест13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4
16 Лидс 4 1 1 2 1 - 6 20.09.25 17:00 Вулверхэмптон - Лидс13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 4
17 Бёрнли 4 1 0 3 4 - 7 20.09.25 17:00 Бёрнли - Ноттингем Форест14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 3
18 Вест Хэм 4 1 0 3 4 - 11 20.09.25 17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3
19 Астон Вилла 4 0 2 2 0 - 4 21.09.25 16:00 Сандерленд - Астон Вилла13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 2
20 Вулверхэмптон 4 0 0 4 2 - 9 20.09.25 17:00 Вулверхэмптон - Лидс13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0
Полная таблица

СКОУЛЗ: «Надо было поражение от Гримсби, чтобы понять, что он ужасен»
Челси внес официальные изменения в заявку на Лигу чемпионов
Минус пять игроков. Атлетико едет в Ливерпуль без ключевых футболистов
