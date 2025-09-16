Ливерпуль без потерь. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после 4-го тура

Сезон в чемпионате Англии 2025/26 набирает обороты. Проведено 4 тура в Английской Премьер-лиге.

4-й тур состоялся 13–14 сентября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 2 дня.

Ливерпуль вырвал победу над Бернли (1:0) благодаря голу Мохамеда Салаха на 90+5 минуте с пенальти.

В Манчестерском дерби Ман Сити переиграл Ман Юнайтед со счетом 3:0, дубль оформил Эрлинг Холанд, также отличился Фил Фоден.

На вершине турнирной таблицы находятся: Ливерпуль (12), Арсенал, Тоттенхэм, Борнмут (по 9), Челси (8).

Аутсайдером является Вулверхэмптон – волки не набрали ни одного очка после 4 туров.

⚽️ Английская Премьер-лига

4-й тур, 13–14 сентября

13.09. 14:30 Арсенал – Ноттингем Форест – 3:0

– Ноттингем Форест – 3:0 13.09. 17:00 Борнмут – Брайтон – 2:1

– Брайтон – 2:1 13.09. 17:00 Эвертон – Астон Вилла – 0:0

13.09. 17:00 Кристал Пэлас – Сандерленд – 0:0

13.09. 17:00 Ньюкасл – Вулверхэмптон – 1:0

– Вулверхэмптон – 1:0 13.09. 17:00 Фулхэм – Лидс – 1:0

– Лидс – 1:0 13.09. 19:30 Вест Хэм – Тоттенхэм – 0:3

– 0:3 13.09. 22:00 Брентфорд – Челси – 2:2

14.09. 16:00 Бернли – Ливерпуль – 0:1

– 0:1 14.09. 18:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 3:0

🏆 Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 4 4 0 0 9 - 4 20.09.25 14:30 Ливерпуль - Эвертон 14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал 25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 12 2 Арсенал 4 3 0 1 9 - 1 21.09.25 18:30 Арсенал - Манчестер Сити 13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал 23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 9 3 Тоттенхэм 4 3 0 1 8 - 1 20.09.25 17:00 Брайтон - Тоттенхэм 13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм 30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 9 4 Борнмут 4 3 0 1 6 - 5 21.09.25 16:00 Борнмут - Ньюкасл 13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 9 5 Челси 4 2 2 0 9 - 3 20.09.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси 13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 8 6 Эвертон 4 2 1 1 5 - 3 20.09.25 14:30 Ливерпуль - Эвертон 13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон 24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 7 7 Сандерленд 4 2 1 1 5 - 3 21.09.25 16:00 Сандерленд - Астон Вилла 13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд 23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 7 8 Манчестер Сити 4 2 0 2 8 - 4 21.09.25 18:30 Арсенал - Манчестер Сити 14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити 23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 6 9 Кристал Пэлас 4 1 3 0 4 - 1 20.09.25 17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас 13.09.25 Кристал Пэлас 0:0 Сандерленд 31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас 24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 6 10 Ньюкасл 4 1 2 1 3 - 3 21.09.25 16:00 Борнмут - Ньюкасл 13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл 25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 5 11 Фулхэм 4 1 2 1 3 - 4 20.09.25 22:00 Фулхэм - Брентфорд 13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс 30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 5 12 Брентфорд 4 1 1 2 5 - 7 20.09.25 22:00 Фулхэм - Брентфорд 13.09.25 Брентфорд 2:2 Челси 30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд 23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4 13 Брайтон 4 1 1 2 4 - 6 20.09.25 17:00 Брайтон - Тоттенхэм 13.09.25 Борнмут 2:1 Брайтон 31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити 24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 4 14 Манчестер Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 20.09.25 19:30 Манчестер Юнайтед - Челси 14.09.25 Манчестер Сити 3:0 Манчестер Юнайтед 30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли 24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 4 15 Ноттингем Форест 4 1 1 2 4 - 8 20.09.25 17:00 Бёрнли - Ноттингем Форест 13.09.25 Арсенал 3:0 Ноттингем Форест 31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм 24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4 16 Лидс 4 1 1 2 1 - 6 20.09.25 17:00 Вулверхэмптон - Лидс 13.09.25 Фулхэм 1:0 Лидс 30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл 23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 4 17 Бёрнли 4 1 0 3 4 - 7 20.09.25 17:00 Бёрнли - Ноттингем Форест 14.09.25 Бёрнли 0:1 Ливерпуль 30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли 23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 3 18 Вест Хэм 4 1 0 3 4 - 11 20.09.25 17:00 Вест Хэм - Кристал Пэлас 13.09.25 Вест Хэм 0:3 Тоттенхэм 31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм 22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3 19 Астон Вилла 4 0 2 2 0 - 4 21.09.25 16:00 Сандерленд - Астон Вилла 13.09.25 Эвертон 0:0 Астон Вилла 31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас 23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 2 20 Вулверхэмптон 4 0 0 4 2 - 9 20.09.25 17:00 Вулверхэмптон - Лидс 13.09.25 Ньюкасл 1:0 Вулверхэмптон 30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон 23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0 Полная таблица

