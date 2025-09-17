Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Англия
17 сентября 2025, 23:17 |
2202
5

Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»

Украинец симпатизирует Джордин Джонс

17 сентября 2025, 23:17 |
2202
5
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Украинский футболист проявил симпатию к известной американской блогерше и певице Джордин Джонс. Михаил активно комментирует Инстаграм девушки, намекая на возможные отношения.

«Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать? Сохрани свои слезы на следующий день», – такие комментарии Михаил оставлял под постами Джордин в Инстаграме.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

По теме:
Бавария – Челси – 3:1. Дубль Кейна, Палмер, автогол. Видео голов и обзор
Невероятный Кейн. Бавария на старте Лиги чемпионов разобралась с Челси
ВИДЕО. Пенсионеры привезли. Как Кейн сделал дубль в ворота Челси в матче ЛЧ
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси lifestyle
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17 сентября 2025, 16:44 20
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу

Элина в трех сетах одолела Паулу и вывела сборную Украины в полуфинал КБДК-2025

Дубль Маркуса Тюрама принес Интеру победу в гостях над Аяксом
Футбол | 17 сентября 2025, 23:53 0
Дубль Маркуса Тюрама принес Интеру победу в гостях над Аяксом
Дубль Маркуса Тюрама принес Интеру победу в гостях над Аяксом

Форвард нерадзурри забил голы на 42-й и 47-й минутах

Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Футбол | 17.09.2025, 08:19
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Футбол | 17.09.2025, 15:25
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
Воно як було без мізків, так і залишиться
Ответить
+1
Spaceman
Ще одна тупа статєйка
Ответить
0
Саша Поляков
Якого хуя ви постите новини з цим лайном? Яке відношення до спорту він має?
Ответить
0
MaximusOne
Do it bro 😂
Ответить
0
Arera
А куда кацапскую блять дел Мишка??
Ответить
-1
Популярные новости
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 3
Бокс
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»
16.09.2025, 00:07
Бокс
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
17.09.2025, 08:43 13
Футбол
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем