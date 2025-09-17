Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»

Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.

Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.

Украинский футболист проявил симпатию к известной американской блогерше и певице Джордин Джонс. Михаил активно комментирует Инстаграм девушки, намекая на возможные отношения.

«Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать? Сохрани свои слезы на следующий день», – такие комментарии Михаил оставлял под постами Джордин в Инстаграме.

