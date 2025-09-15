ФОТО. Мудрик нашел новое увлечение после Грачевой. Пригласил ее на свидание
Украинец предложил пойти в Диснейленд Джордин Джонс
Вингер «Челси» Михаил Мудрик недавно получил официальные обвинения от FA по делу о допинге. Кроме того, издание The Athletic сообщило, что проба «Б» Михаила Мудрика дала положительный результат.
Если информация об употреблении допинга Мудриком будет официально подтверждена, ему грозит до четырех лет дисквалификации.
Украинский футболист впервые за долгое время вышел в инфопространство, опубликовав итсорию в Инстаграме (в настоящее время она уже отсутствует).
Украинец выложил фотографию со своей собачкой, где также пригласил известную американскую блогерку и певицу Джордин Джонс в Диснейленд в Париже.
«Давай встретимся в Париже, у меня есть два билета в Диснейленд, я не хочу идти туда один», — отметил Мудрик.
