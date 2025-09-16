Перед судом – матч. Экс-игрок Арсенала сыграет в ЛЧ несмотря на обвинения
Томас Партей поможет «Вильярреалу» в игре с «Тоттенхэмом»
32-летний опорный полузащитник «Вильярреала» Томас Партей решил сыграть в матче первого тура Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».
Футболист хочет сосредоточиться на игре перед важным судебным заседанием.
После поединка Лиги чемпионов, 17 сентября, Томас должен предстать перед Королевским судом Саутуарка, где ему огласят приговор по делу об изнасиловании и сексуальном насилии.
Африканский футболист отвергает все обвинения и настаивает на своей невиновности.
Поединок «Тоттенхэм» – «Вильярреал» пройдет 16 сентября в Лондоне, начало в 22:00.
