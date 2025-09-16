Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Перед судом – матч. Экс-игрок Арсенала сыграет в ЛЧ несмотря на обвинения
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 11:48 | Обновлено 16 сентября 2025, 12:14
Томас Партей поможет «Вильярреалу» в игре с «Тоттенхэмом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

32-летний опорный полузащитник «Вильярреала» Томас Партей решил сыграть в матче первого тура Лиги чемпионов против «Тоттенхэма».

Футболист хочет сосредоточиться на игре перед важным судебным заседанием.

После поединка Лиги чемпионов, 17 сентября, Томас должен предстать перед Королевским судом Саутуарка, где ему огласят приговор по делу об изнасиловании и сексуальном насилии.

Африканский футболист отвергает все обвинения и настаивает на своей невиновности.

Поединок «Тоттенхэм» – «Вильярреал» пройдет 16 сентября в Лондоне, начало в 22:00.

Вильярреал Томас Партей Тоттенхэм Лига чемпионов
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
