Дело об изнасиловании. Экс-игрока Арсенала выпустили на свободу

Хавбек Томас Партей, который в Англии обвиняется по пяти случами изнасилования, во вторник вышел на свободу под залог. Сообщается, что суд продолжит рассмотрение дела 2 сентября.

Партей последние сезоны выступал за Арсенал, однако 30 июня стал свободным агентом и сейчас готовится подписать контракт с Вильярреалом.

Представители испанского клуба отметили, что до того, как суд признает обвинения, не могут называть Партея преступником, поэтому готовы подписать договор.

Игрок отрицает все обвинения.

32-летний Партей в прошлом сезоне провел 52 матча.