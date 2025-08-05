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Англия
05 августа 2025, 13:50 | Обновлено 05 августа 2025, 14:48
877
0

Дело об изнасиловании. Экс-игрока Арсенала выпустили на свободу

Партей перейдет в Вильярреал

05 августа 2025, 13:50 | Обновлено 05 августа 2025, 14:48
877
0
Дело об изнасиловании. Экс-игрока Арсенала выпустили на свободу
Sky Sports. Томас Партей

Хавбек Томас Партей, который в Англии обвиняется по пяти случами изнасилования, во вторник вышел на свободу под залог. Сообщается, что суд продолжит рассмотрение дела 2 сентября.

Партей последние сезоны выступал за Арсенал, однако 30 июня стал свободным агентом и сейчас готовится подписать контракт с Вильярреалом.

Представители испанского клуба отметили, что до того, как суд признает обвинения, не могут называть Партея преступником, поэтому готовы подписать договор.

Игрок отрицает все обвинения.

32-летний Партей в прошлом сезоне провел 52 матча.

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Томас Партей Арсенал Лондон Вильярреал трансферы
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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