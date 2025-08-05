Дело об изнасиловании. Экс-игрока Арсенала выпустили на свободу
Партей перейдет в Вильярреал
Хавбек Томас Партей, который в Англии обвиняется по пяти случами изнасилования, во вторник вышел на свободу под залог. Сообщается, что суд продолжит рассмотрение дела 2 сентября.
Партей последние сезоны выступал за Арсенал, однако 30 июня стал свободным агентом и сейчас готовится подписать контракт с Вильярреалом.
Представители испанского клуба отметили, что до того, как суд признает обвинения, не могут называть Партея преступником, поэтому готовы подписать договор.
Игрок отрицает все обвинения.
32-летний Партей в прошлом сезоне провел 52 матча.
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