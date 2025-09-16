Италия – Китай. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию четвертьфинального противостояния 16 сентября в 12:00
16 сентября на кортах Шэньчжэня (Китай) сборные Италии и Китая проведут матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Первая игры начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву. Последующие матчи будут стартовать по завершению предыдущих.
Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Италия – Китай
- Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ
- Жасмин Паолини – Ван Синьюй
- Жасмин Паолини / Сара Эррани – Цзян Синьюй / Чжан Шуай

