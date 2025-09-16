Италия – Китай. Кубок Билли Джин Кинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 сентября на кортах Шэньчжэня (Китай) сборные Италии и Китая проведут матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Первая игры начнется ориентировочно в 12:00 по Киеву. Последующие матчи будут стартовать по завершению предыдущих.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Противостояние состоит из трех поединков (два одиночных матча и один парный). Победитель, который определяется по сумме трех встреч, выходит в следующий раунд.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Италия – Китай

Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ

Жасмин Паолини – Ван Синьюй

Жасмин Паолини / Сара Эррани – Цзян Синьюй / Чжан Шуай

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.