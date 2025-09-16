Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тоттенхэм – Вильярреал. Лигв чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Лига Чемпионов
Тоттенхэм
16.09.2025 22:00 - : -
Вильярреал
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 10:14 | Обновлено 16 сентября 2025, 10:39
Тоттенхэм – Вильярреал. Лигв чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 16 сентября в 22:00 матч основного раунда квалификации ЛЧ

Тоттенхэм – Вильярреал. Лигв чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

Стартует основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.

16 сентября в 22:00 в Лондоне английский Тоттенхэм принимает Вильярреал из Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, будет составлена единая таблица на 36 клубов.

Шпоры получили право играть в ЛЧ благодаря триумфу в Лиге Европы 2024/25, в финале которого переиграли Манчестер Юнайтед (1:0).

Желтая субмарина заняла 5-е место в Ла Лиге, которое стало проходным в ЛЧ благодаря тому, что Испания вошла в топ-2 рейтинга за сезон.

Тоттенхэм – Вильярреал. Лигв чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.

Лига чемпионов Тоттенхэм Вильярреал смотреть онлайн
