Тоттенхэм – Вильярреал. Лигв чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 16 сентября в 22:00 матч основного раунда квалификации ЛЧ
Стартует основной раунд Лиги чемпионов 2025/26.
16 сентября в 22:00 в Лондоне английский Тоттенхэм принимает Вильярреал из Испании.
16 сентября в 22:00 в Лондоне английский Тоттенхэм принимает Вильярреал из Испании.
Команды проведут 8 туров против разных оппонентов, будет составлена единая таблица на 36 клубов.
Шпоры получили право играть в ЛЧ благодаря триумфу в Лиге Европы 2024/25, в финале которого переиграли Манчестер Юнайтед (1:0).
Желтая субмарина заняла 5-е место в Ла Лиге, которое стало проходным в ЛЧ благодаря тому, что Испания вошла в топ-2 рейтинга за сезон.
Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO.
