ФОТО.Мбаппе отреагировал на гол футболиста с Лиги 1. Этот игрок – особенный

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на гол своего младшего брата Этана Мбаппе.

18-летний полузащитник «Лилля» отметился голом в матче против «Тулузы» (2:1): Мбаппе-младший забил победный гол на 98-й минуте.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Килиан написал комментарий «BOOM» под Instagram-публикацией брата, а сам Этан в интервью французским медиа рассказал, как старший брат его поздравил:

«Килиан Мбаппе уже прислал мне сообщение, конечно! Он рад. Я ему подмигнул, когда праздновал гол. Он забил вчера, я – сегодня. Родители, наверное, гордятся».