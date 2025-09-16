Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стартовала ЛЧ Азии. Аль-Ахли с голом Мареза совершил камбек против узбеков
Лига чемпионов АФК
Аль-Ахли Джидда
15.09.2025 21:15 – FT 4 : 2
Насаф
Саудовская Аравия
16 сентября 2025, 11:59 | Обновлено 16 сентября 2025, 12:58
109
0

Стартовала ЛЧ Азии. Аль-Ахли с голом Мареза совершил камбек против узбеков
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Вечером 15 сентября стартовала Лига чемпионов Азии. Сыграно 4 матча в Западной зоне.

Аль-Ахли с голом Рияда Мареза совершил камбек против узбеков. Саудовский клуб, уступая два мяча, забил 4 гола в ворота клуба Насаф (4:2).

А вот саудовский Аль-Иттихад в гостях проиграл клубу Аль-Вхда из ОАЭ (1:2).

Лига чемпионов Азии

Западная зона 1-й тур, 16 сентября

Аль-Шарджа (ОАЭ) – Аль-Гарафа (Катар) – 4:3

Голы: Манай, 60, 90+1, Камара, 62, Игор Коронандо, 90+10 – Браими, 33 (пен), Хоселу, 45+4, 73 (пен)

Аль-Вахда (ОАЭ) – Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – 2:1

Голы: Кайо Канедо, 62, Пимента Перес Лопес, 90+8 – Бергвейн, 21

Аль-Шорта (Ирак) – Аль-Садд (Катар) – 1:1

Голы: Доминик Менди, 28 – Аль-Хайдос, 62

Аль-Ахли (Саудовская Аравия) – Насаф Карши (Узбекистан) – 4:2

Голы: Мийо, 65, 68, Марез, 90+4, Сулейман, 90+15 – Норчаев, 34, 41

Турнирная таблица

Роналду во второй раз с сезона 2003/04 не сыграет в Лиге чемпионов
Определяется соперник ПСЖ. Межконтинентальный кубок: Пирамидс прошел Окленд
Дубль Бергвейна и удаление вратаря. Аль-Иттихад победил в матче с 6 голами
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
