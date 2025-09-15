Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Эллас Верона
15.09.2025 19:30 – FT 0 : 0
Кремонезе
Италия
15 сентября 2025, 22:27 | Обновлено 15 сентября 2025, 22:32
28
0

ВИДЕО. Верона и Кремонезе разошлись миром в Серии A

Поединок 3-го тура чемпионата Италии прошел без забитых голов

15 сентября 2025, 22:27 | Обновлено 15 сентября 2025, 22:32
28
0
ВИДЕО. Верона и Кремонезе разошлись миром в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 сентября состоялся очередной матч Серии A.

Верона и Кремонезе разошлись миром.

Поединок 3-го тура чемпионата Италии прошел без забитых голов

Серия A. 3-й тур, 15 сентября

Верона – Кремонезе – 0:0

Верона Кремонезе чемпионат Италии по футболу Серия A
