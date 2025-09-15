15.09.2025 19:30 – FT 0 : 0
ВИДЕО. Верона и Кремонезе разошлись миром в Серии A
Поединок 3-го тура чемпионата Италии прошел без забитых голов
Вечером 15 сентября состоялся очередной матч Серии A.
Верона и Кремонезе разошлись миром.
Поединок 3-го тура чемпионата Италии прошел без забитых голов
Серия A. 3-й тур, 15 сентября
Верона – Кремонезе – 0:0
