Капитан сборной Испании: У Украины очень хорошие игроки в одиночном разряде

Капитан сборной Испании Карла Суарес Наварро ответила на вопросы журналистов перед стартом в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025, где в четвертьфинале им предстоит сыграть с Украиной:

– Каковы ваши мысли о этой неделе?

– Знаете, всегда здорово быть в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Мы рады быть здесь. Думаю, самое трудное – это смена часовых поясов. Но мы в Шэньчжэне уже четыре дня. Мы очень хорошо тренировались. Думаю, корт действительно отличный, такой красивый. Пока мы счастливы быть здесь, и все в порядке.

– Карла, что касается Украины, чего вы ждете от их игроков? У них две очень сильные теннисистки в одиночке. Расскажите о противостоянии, как вы это видите.

– Конечно, это будет очень тяжелая встреча. У них очень хорошие игроки в одиночном разряде, но также у них и хороший парный состав. Мы хорошо знаем этих игроков. Всегда в командных соревнованиях никогда не знаешь, что произойдет. Но мы тренируемся. Думаю, мы будем готовы. Также мы хотим постараться наслаждаться игрой. Мы тренируемся хорошо. Пытаемся быть готовыми, как я уже сказала раньше.

– Как вы относитесь к китайской команд, если вам предстоит играть друг против друга?

– Ну, для нас это будет позитивный момент, не так ли? Это будет означать, что мы победили Украину. Это будет трудно, конечно. В то же время, когда весь стадион заполнен, думаю, это красиво – видеть такое в командном соревновании. Ну, посмотрим, что произойдет в следующие дни.

Встреча Украины и Испании состоится 17 сентября. Победительницы в полуфинале поборются либо против Италии, либо против Китая.