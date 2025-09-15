Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан сборной Испании: У Украины очень хорошие игроки в одиночном разряде
Кубок Билли Джин Кинг
15 сентября 2025, 17:09
Карла Суарес Наварро пообщалась с журналистами перед стартом на КБДК-2025

Капитан сборной Испании Карла Суарес Наварро ответила на вопросы журналистов перед стартом в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2025, где в четвертьфинале им предстоит сыграть с Украиной:

– Каковы ваши мысли о этой неделе?

– Знаете, всегда здорово быть в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Мы рады быть здесь. Думаю, самое трудное – это смена часовых поясов. Но мы в Шэньчжэне уже четыре дня. Мы очень хорошо тренировались. Думаю, корт действительно отличный, такой красивый. Пока мы счастливы быть здесь, и все в порядке.

– Карла, что касается Украины, чего вы ждете от их игроков? У них две очень сильные теннисистки в одиночке. Расскажите о противостоянии, как вы это видите.

– Конечно, это будет очень тяжелая встреча. У них очень хорошие игроки в одиночном разряде, но также у них и хороший парный состав. Мы хорошо знаем этих игроков. Всегда в командных соревнованиях никогда не знаешь, что произойдет. Но мы тренируемся. Думаю, мы будем готовы. Также мы хотим постараться наслаждаться игрой. Мы тренируемся хорошо. Пытаемся быть готовыми, как я уже сказала раньше.

– Как вы относитесь к китайской команд, если вам предстоит играть друг против друга?

– Ну, для нас это будет позитивный момент, не так ли? Это будет означать, что мы победили Украину. Это будет трудно, конечно. В то же время, когда весь стадион заполнен, думаю, это красиво – видеть такое в командном соревновании. Ну, посмотрим, что произойдет в следующие дни.

Встреча Украины и Испании состоится 17 сентября. Победительницы в полуфинале поборются либо против Италии, либо против Китая.

По теме:
БАДОСА: «Это были трудные пару месяцев. День за днем я чувствую себя лучше»
Илья МАРЧЕНКО: «Испания? Они, очевидно, умеют играть в теннис»
Марта КОСТЮК: «Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду»
Карла Суарес Наварро женская сборная Испании по теннису женская сборная Украины по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
