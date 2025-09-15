Илья МАРЧЕНКО: «Испания? Они, очевидно, умеют играть в теннис»
Капитан сборной Украины коротко высказался перед четвертьфиналом КБДК против испанок
Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко коротко прокомментировал предстоящее четвертьфинальное матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025 против Испании:
– Можете поделиться своими мыслями о прошедшей неделе?
– Мы тренируемся. Все хорошо. Мы наслаждаемся пребыванием в Шэньчжэне. Нам нравятся условия. Думаю, мячи и покрытие подходят команде. Пока все идеально.
Капитан, можете немного рассказать о ваших соперницах в четвертьфинале, чего вы ждете от этой встречи?
– Они, очевидно, умеют играть в теннис. У них довольно большой опыт и хорошая команда. Мы видим, что лидер сборной Испании здесь [Паула Бадоса]. Она готовится. Мы ожидаем хорошей борьбы.
Встреча Украины и Испании состоится 17 сентября. Победительницы в полуфинале поборются либо против Италии, либо против Китая.
