Илья МАРЧЕНКО: «Испания? Они, очевидно, умеют играть в теннис»

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко коротко прокомментировал предстоящее четвертьфинальное матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025 против Испании:

– Можете поделиться своими мыслями о прошедшей неделе?

– Мы тренируемся. Все хорошо. Мы наслаждаемся пребыванием в Шэньчжэне. Нам нравятся условия. Думаю, мячи и покрытие подходят команде. Пока все идеально.

Капитан, можете немного рассказать о ваших соперницах в четвертьфинале, чего вы ждете от этой встречи?

– Они, очевидно, умеют играть в теннис. У них довольно большой опыт и хорошая команда. Мы видим, что лидер сборной Испании здесь [Паула Бадоса]. Она готовится. Мы ожидаем хорошей борьбы.

Встреча Украины и Испании состоится 17 сентября. Победительницы в полуфинале поборются либо против Италии, либо против Китая.