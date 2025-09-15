Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Илья МАРЧЕНКО: «Испания? Они, очевидно, умеют играть в теннис»
Кубок Билли Джин Кинг
Илья МАРЧЕНКО: «Испания? Они, очевидно, умеют играть в теннис»

Капитан сборной Украины коротко высказался перед четвертьфиналом КБДК против испанок

Илья МАРЧЕНКО: «Испания? Они, очевидно, умеют играть в теннис»
Svitolina Foundation. Илья Марченко

Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко коротко прокомментировал предстоящее четвертьфинальное матчевое противостояние Кубка Билли Джин Кинг 2025 против Испании:

– Можете поделиться своими мыслями о прошедшей неделе?

– Мы тренируемся. Все хорошо. Мы наслаждаемся пребыванием в Шэньчжэне. Нам нравятся условия. Думаю, мячи и покрытие подходят команде. Пока все идеально.

Капитан, можете немного рассказать о ваших соперницах в четвертьфинале, чего вы ждете от этой встречи?

– Они, очевидно, умеют играть в теннис. У них довольно большой опыт и хорошая команда. Мы видим, что лидер сборной Испании здесь [Паула Бадоса]. Она готовится. Мы ожидаем хорошей борьбы.

Встреча Украины и Испании состоится 17 сентября. Победительницы в полуфинале поборются либо против Италии, либо против Китая.

По теме:
БАДОСА: «Это были трудные пару месяцев. День за днем я чувствую себя лучше»
Капитан сборной Испании: У Украины очень хорошие игроки в одиночном разряде
Марта КОСТЮК: «Мы сделаем все возможное. Я на 100% верю в нашу команду»
Илья Марченко женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джен Кинг
