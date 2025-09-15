Реал Фарма – Самбор-Нива-2 – 1:2. Аутсайдер дал бой. Видео голов и обзор

Во Второй лиге прошли поединки восьмого тура. «Самбор-Нива-2» в гостях одержала победу над клубом «Реал Фарма».

«Реал Фарма» начала сезон с ничьей. А затем команда потерпела пять поражений подряд.

Хозяева пропустили на 15-й минуте. В составе команды гостей отличился Максим Гайдук.

«Реал Фарма» отыгралась на 30-й минуте. Результативным стал удар Эдуарда Шихалеева.

Гости снова вышли вперед на 55-й минуте. Максим Крамарчук принес «Самбор-Ниве-2» победу, а с ней и первую строчку в турнирной таблице группы А Второй лиги.

Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября

Реал Фарма – Самбор-Нива-2 – 1:2

Голы: Шихалеев, 30 – Гайдук, 15, Крамарчук, 55

