Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Фарма – Самбор-Нива-2 – 1:2. Аутсайдер дал бой. Видео голов и обзор
Вторая лига
Реал Фарма
14.09.2025 11:30 – FT 1 : 2
Нива-2 Тернополь
Украина. Вторая лига
15 сентября 2025, 15:51 |
Реал Фарма – Самбор-Нива-2 – 1:2. Аутсайдер дал бой. Видео голов и обзор

«Самбор-Нива-2» одержала непростую победу

ФК Реал Фарма

Во Второй лиге прошли поединки восьмого тура. «Самбор-Нива-2» в гостях одержала победу над клубом «Реал Фарма».

«Реал Фарма» начала сезон с ничьей. А затем команда потерпела пять поражений подряд.

Хозяева пропустили на 15-й минуте. В составе команды гостей отличился Максим Гайдук.

«Реал Фарма» отыгралась на 30-й минуте. Результативным стал удар Эдуарда Шихалеева.

Гости снова вышли вперед на 55-й минуте. Максим Крамарчук принес «Самбор-Ниве-2» победу, а с ней и первую строчку в турнирной таблице группы А Второй лиги.

Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября

Реал Фарма – Самбор-Нива-2 – 1:2

Голы: Шихалеев, 30 – Гайдук, 15, Крамарчук, 55

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Крамарчук (Нива-2 Тернополь).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Шихалеев (Реал Фарма).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Гайдук (Нива-2 Тернополь).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Реал Фарма Одесса Самбор-Нива-2 Тернополь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
