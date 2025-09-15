Реал Фарма – Самбор-Нива-2 – 1:2. Аутсайдер дал бой. Видео голов и обзор
«Самбор-Нива-2» одержала непростую победу
Во Второй лиге прошли поединки восьмого тура. «Самбор-Нива-2» в гостях одержала победу над клубом «Реал Фарма».
«Реал Фарма» начала сезон с ничьей. А затем команда потерпела пять поражений подряд.
Хозяева пропустили на 15-й минуте. В составе команды гостей отличился Максим Гайдук.
«Реал Фарма» отыгралась на 30-й минуте. Результативным стал удар Эдуарда Шихалеева.
Гости снова вышли вперед на 55-й минуте. Максим Крамарчук принес «Самбор-Ниве-2» победу, а с ней и первую строчку в турнирной таблице группы А Второй лиги.
Вторая лига. 8-й тур, 14 сентября
Реал Фарма – Самбор-Нива-2 – 1:2
Голы: Шихалеев, 30 – Гайдук, 15, Крамарчук, 55
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча четвертого тура Ла Лиги 2025/26
Егор Ярмолюк может сменить клубную прописку