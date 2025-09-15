Салах продолжает демонстрировать уникальные бомбардирские показатели в АПЛ

Как уже сообщалось ранее, Мохамед Салах стал четвертым лучшим бомбардиром в истории АПЛ.

Теперь египтянин опережает как минимум на 100 результативных действий любого другого игрока Премьер-лиги, начиная с момента его прихода в «Ливерпуль».

В активе Салаха за этот период 273 голевых действия. Вторым в списке идет Сон Хин Мин, который совершил ровно на 100 результативных действий меньше (173).

Третьим также идет игрок, который, как и Сон Хин Мин, уже не выступает в АПЛ – Гарри Кейн, в его активе 169 результативных действий

Количество результативных действий игроками АПЛ с момента прихода в Ливерпуль Мохамеда Салаха

273 – Мохамед Салах (Ливерпуль)

173 – Сон Хин Мин (Тоттенхэм)

169 – Гарри Кейн (Тоттенхэм)

150 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

135 – Рахим Стерлинг (Арсенал, Челси, Манчестер Сити)

132 – Джейми Варди (Лестер Сити)

118 – Маркус Решфорд (Астон Вилла, Манчестер Юнайтед)

114 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

109 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)

105 – Габриэль Жезус (Арсенал, Манчестер Сити)