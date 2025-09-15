Салах продолжает демонстрировать уникальные бомбардирские показатели в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
15 сентября 2025, 13:49 | Обновлено 15 сентября 2025, 13:51
Египтянин совершил уже 273 результативных действия за «Ливерпуль» в турнире

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Как уже сообщалось ранее, Мохамед Салах стал четвертым лучшим бомбардиром в истории АПЛ.

Теперь египтянин опережает как минимум на 100 результативных действий любого другого игрока Премьер-лиги, начиная с момента его прихода в «Ливерпуль».

В активе Салаха за этот период 273 голевых действия. Вторым в списке идет Сон Хин Мин, который совершил ровно на 100 результативных действий меньше (173).

Третьим также идет игрок, который, как и Сон Хин Мин, уже не выступает в АПЛ – Гарри Кейн, в его активе 169 результативных действий

Количество результативных действий игроками АПЛ с момента прихода в Ливерпуль Мохамеда Салаха

  • 273 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
  • 173 – Сон Хин Мин (Тоттенхэм)
  • 169 – Гарри Кейн (Тоттенхэм)
  • 150 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
  • 135 – Рахим Стерлинг (Арсенал, Челси, Манчестер Сити)
  • 132 – Джейми Варди (Лестер Сити)
  • 118 – Маркус Решфорд (Астон Вилла, Манчестер Юнайтед)
  • 114 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
  • 109 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
  • 105 – Габриэль Жезус (Арсенал, Манчестер Сити)
По теме:
Гари НЕВИЛЛ: «Если это произойдет, то МЮ придется опять менять тренера»
«Разочарован в команде». Эмоциональная реакция игрока Ман Юнайтед на фиаско
Оправдал доверие: Рэшфорд оформил первое результативное действие за Барсу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Сообщить об ошибке

