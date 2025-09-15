Салах продолжает демонстрировать уникальные бомбардирские показатели в АПЛ
Египтянин совершил уже 273 результативных действия за «Ливерпуль» в турнире
Как уже сообщалось ранее, Мохамед Салах стал четвертым лучшим бомбардиром в истории АПЛ.
Теперь египтянин опережает как минимум на 100 результативных действий любого другого игрока Премьер-лиги, начиная с момента его прихода в «Ливерпуль».
В активе Салаха за этот период 273 голевых действия. Вторым в списке идет Сон Хин Мин, который совершил ровно на 100 результативных действий меньше (173).
Третьим также идет игрок, который, как и Сон Хин Мин, уже не выступает в АПЛ – Гарри Кейн, в его активе 169 результативных действий
Количество результативных действий игроками АПЛ с момента прихода в Ливерпуль Мохамеда Салаха
- 273 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
- 173 – Сон Хин Мин (Тоттенхэм)
- 169 – Гарри Кейн (Тоттенхэм)
- 150 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- 135 – Рахим Стерлинг (Арсенал, Челси, Манчестер Сити)
- 132 – Джейми Варди (Лестер Сити)
- 118 – Маркус Решфорд (Астон Вилла, Манчестер Юнайтед)
- 114 – Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)
- 109 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
- 105 – Габриэль Жезус (Арсенал, Манчестер Сити)
Most goals + assists in the Premier League since Mohamed Salah joined Liverpool. ⚽️🅰️ pic.twitter.com/RGWntbZ7AF— Squawka (@Squawka) September 14, 2025
