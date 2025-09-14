Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Салах вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Англия
14 сентября 2025, 22:02
Салах вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ

Чем еще запомнился гол египтянина в ворота «Бернли»?

Салах вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В матче четвертого тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде минимально победил «Бернли» со счетом 1:0.

Героем встречи стал Мохамед Салах, который реализовал пенальти уже в добавленное арбитром время.

Для египтянина этот гол стал 273-м результативным действием за «Ливерпуль» в АПЛ. Интересен тот факт, что это как минимум на 100 действий больше, чем у любого другого игрока лиги с момента, как Салах перешел в ряды «мерсисайдцев».

Благодаря этому голу Мохамед Салах вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ

  • 260 – Алан Ширер
  • 213 – Гарри Кейн
  • 208 – Уэйн Руни
  • 188 – Мохамед Салах
  • 187 – Энди Коул
  • 184 – Серхио Агуэро
  • 177 – Фрэнк Лемпард
  • 175 – Тьерри Анри
  • 163 – Робби Фаулер
  • 156 – Джермейн Дефо
Ливерпуль Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах статистика Алан Ширер Гарри Кейн Уэйн Руни Энди Коул Серхио Агуэро Фрэнк Лэмпард Тьерри Анри Робби Фаулер Джермейн Дефо
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии 1
fifa2020
Попов 4 гол за Емполі забив! 
