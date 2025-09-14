Салах вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Чем еще запомнился гол египтянина в ворота «Бернли»?
В матче четвертого тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде минимально победил «Бернли» со счетом 1:0.
Героем встречи стал Мохамед Салах, который реализовал пенальти уже в добавленное арбитром время.
Для египтянина этот гол стал 273-м результативным действием за «Ливерпуль» в АПЛ. Интересен тот факт, что это как минимум на 100 действий больше, чем у любого другого игрока лиги с момента, как Салах перешел в ряды «мерсисайдцев».
Благодаря этому голу Мохамед Салах вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ
- 260 – Алан Ширер
- 213 – Гарри Кейн
- 208 – Уэйн Руни
- 188 – Мохамед Салах
- 187 – Энди Коул
- 184 – Серхио Агуэро
- 177 – Фрэнк Лемпард
- 175 – Тьерри Анри
- 163 – Робби Фаулер
- 156 – Джермейн Дефо
Mohamed Salah has now been directly involved in at least 100 more Premier League goals than any other player since he joined Liverpool.— Squawka (@Squawka) September 14, 2025
273 goal involvements in 292 PL games for the Reds. 🤯 pic.twitter.com/3Fb1NqpRuV
PL goals:— StatMuse FC (@statmusefc) September 14, 2025
188 — Mo Salah
187 — Andy Cole
Salah has played in 109 fewer games. pic.twitter.com/jY5HuTKxlj
