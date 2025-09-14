В матче четвертого тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде минимально победил «Бернли» со счетом 1:0.

Героем встречи стал Мохамед Салах, который реализовал пенальти уже в добавленное арбитром время.

Для египтянина этот гол стал 273-м результативным действием за «Ливерпуль» в АПЛ. Интересен тот факт, что это как минимум на 100 действий больше, чем у любого другого игрока лиги с момента, как Салах перешел в ряды «мерсисайдцев».

Благодаря этому голу Мохамед Салах вышел на четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории АПЛ

260 – Алан Ширер

213 – Гарри Кейн

208 – Уэйн Руни

188 – Мохамед Салах

187 – Энди Коул

184 – Серхио Агуэро

177 – Фрэнк Лемпард

175 – Тьерри Анри

163 – Робби Фаулер

156 – Джермейн Дефо

Mohamed Salah has now been directly involved in at least 100 more Premier League goals than any other player since he joined Liverpool.



273 goal involvements in 292 PL games for the Reds. 🤯 pic.twitter.com/3Fb1NqpRuV — Squawka (@Squawka) September 14, 2025