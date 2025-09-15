Роналду получил Золотую бутсу чемпионата Саудовской Аравии
Очередная индивидуальная награда для португальца
40-летний легендарный португалец Криштиану Роналду получил награду "Золотая бутса" в Саудовской Аравии. Наградили его перед матчем «Аль-Насра» с «Аль-Холудом» (2:0).
Форвард «Аль-Насра» второй год подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата страны.
В прошлом сезоне Криштиану стал самым результативным игроком в Саудовской Аравии с 25 голами. По этому показателю он опередил Айвена Тоуни из «Аль-Ахли» (23) и Карима Бензема из «Аль-Иттихада» (21).
В новом сезоне Роналду сыграл две игры и забил 1 гол. Всего за Аль-Наср португалец провел 109 матчей и забил 95 мячей.
