Португалия
15 сентября 2025, 06:54
Роналду получил Золотую бутсу чемпионата Саудовской Аравии

Очередная индивидуальная награда для португальца

Роналду получил Золотую бутсу чемпионата Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний легендарный португалец Криштиану Роналду получил награду "Золотая бутса" в Саудовской Аравии. Наградили его перед матчем «Аль-Насра» с «Аль-Холудом» (2:0).

Форвард «Аль-Насра» второй год подряд становится лучшим бомбардиром чемпионата страны.

В прошлом сезоне Криштиану стал самым результативным игроком в Саудовской Аравии с 25 голами. По этому показателю он опередил Айвена Тоуни из «Аль-Ахли» (23) и Карима Бензема из «Аль-Иттихада» (21).

В новом сезоне Роналду сыграл две игры и забил 1 гол. Всего за Аль-Наср португалец провел 109 матчей и забил 95 мячей.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
