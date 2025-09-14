Роналду промолчал. Аль-Наср с голом Мане добыл победу в матче чемпионата

14 сентября состоялся матч второго тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наср и Аль-Холуд.

Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Садио Мане и Иньиго Мартинес. Ассисты у Кингсли Комана и Марцелло Брозовича соответственно.

Легендарный португалец Криштиану Роналду отбегал все 90 минут, но голов забить не сумел.

Аль-Наср добыл вторую победу на старте нового сезона национального первенства. У подопечных Жорже Жезуша шесть очков из шести возможных.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 2-й тур, 14 сентября

Аль-Наср – Аль-Холуд – 2:0

Голы: Мане, 52, Мартинес, 91

Другие результаты дня:

Аль-Рияд – Аль-Наджма – 1:0

Дамак – Неом СК – 1:2

