Роналду промолчал. Аль-Наср с голом Мане добыл победу в матче чемпионата
Команда из Эр-Рияда одолела Аль-Холуд 2:0 в игре второго тура в Саудовской Аравии
14 сентября состоялся матч второго тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наср и Аль-Холуд.
Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Голами отличились Садио Мане и Иньиго Мартинес. Ассисты у Кингсли Комана и Марцелло Брозовича соответственно.
Легендарный португалец Криштиану Роналду отбегал все 90 минут, но голов забить не сумел.
Аль-Наср добыл вторую победу на старте нового сезона национального первенства. У подопечных Жорже Жезуша шесть очков из шести возможных.
Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 2-й тур, 14 сентября
Аль-Наср – Аль-Холуд – 2:0
Голы: Мане, 52, Мартинес, 91
Другие результаты дня:
- Аль-Рияд – Аль-Наджма – 1:0
- Дамак – Неом СК – 1:2
