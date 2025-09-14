Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду промолчал. Аль-Наср с голом Мане добыл победу в матче чемпионата
Чемпионат Саудовской Аравии
Дамак
14.09.2025 18:50 – FT 1 : 2
Неом
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
14 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 14 сентября 2025, 23:09
183
1

Роналду промолчал. Аль-Наср с голом Мане добыл победу в матче чемпионата

Команда из Эр-Рияда одолела Аль-Холуд 2:0 в игре второго тура в Саудовской Аравии

14 сентября 2025, 22:59 | Обновлено 14 сентября 2025, 23:09
183
1
Роналду промолчал. Аль-Наср с голом Мане добыл победу в матче чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября состоялся матч второго тура чемпионата Саудовской Аравии 2025/26 между командами Аль-Наср и Аль-Холуд.

Поединок прошел на стадионе в Эр-Рияде. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Садио Мане и Иньиго Мартинес. Ассисты у Кингсли Комана и Марцелло Брозовича соответственно.

Легендарный португалец Криштиану Роналду отбегал все 90 минут, но голов забить не сумел.

Аль-Наср добыл вторую победу на старте нового сезона национального первенства. У подопечных Жорже Жезуша шесть очков из шести возможных.

Чемпионат Саудовской Аравии 2025/26. 2-й тур, 14 сентября

Аль-Наср – Аль-Холуд – 2:0

Голы: Мане, 52, Мартинес, 91

Другие результаты дня:

  • Аль-Рияд – Аль-Наджма – 1:0
  • Дамак – Неом СК – 1:2
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Рейтинг самых богатых спортсменов 2025 года. Кто смог опередить Месси?
Месси вплотную приблизился к антирекорду Роналду
ФОТО. Фанатов впечатлил давний снимок Роналду и Собослаи. 16 лет назад
Аль-Холуд Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Садио Мане Иньиго Мартинес Кингсли Коман Марцело Брозович чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Рияд Дамак Неом СК
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
Футбол | 14 сентября 2025, 23:59 0
Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии
Дубли Фермина, Рафиньи и Левандовски. Барселона забила 6 мячей Валенсии

Каталонская команда феерила на поле в матче 4-го тура Ла Лиги

ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14 сентября 2025, 15:18 24
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону

Владислав качественно пробил в дальний угол

Ванат забил в дебютной игре. Жирона упустила победу на 90+2-й с Сельтой
Футбол | 14.09.2025, 17:01
Ванат забил в дебютной игре. Жирона упустила победу на 90+2-й с Сельтой
Ванат забил в дебютной игре. Жирона упустила победу на 90+2-й с Сельтой
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Футбол | 14.09.2025, 11:37
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Бокс | 14.09.2025, 10:16
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Бондарь
Потому что пенальти не было.
Ответить
0
Популярные новости
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
14.09.2025, 08:50 48
Бокс
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 15
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 9
Футбол
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
Украинский тренер разнес Бущана: «Вспомните, как он уходил из Динамо»
13.09.2025, 16:58 8
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 12
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем