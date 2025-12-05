Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Диогу Далот присоединился к Криштиану Роналду в одном интересном рейтинге
Англия
05 декабря 2025, 00:07 | Обновлено 05 декабря 2025, 00:08
75
0

Диогу Далот присоединился к Криштиану Роналду в одном интересном рейтинге

Португальский защитник впервые отличился голом за МЮ на «Олд Траффорд» в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот отметился дебютным голом за клуб в АПЛ на «Олд Траффорд».

Произошло это в матче 14-го тура, в котором «красные дьяволы» сыграли вничью с Вест Хэм Юнайтед со счетом 1:1.

Далот, забив гол, стал лишь четвертым португальцем-автором гола Манчестер Юнайтед в АПЛ на своем поле.

Первыми тремя были Криштиану Роналду, Бруно Фернандеш и Нани.

Интересным фактом является то, что для Далота этот забитый мяч стал первым в АПЛ, начиная с мая 2024 год

По теме:
Ман Юнайтед – Вест Хэм – 1:1. Недьявольский вечер. Видео голов и обзор
Красные Дьяволы без огня. Ман Юнайтед упустил победу над Вест Хэмом
Рубен Аморим назвал стартовый состав Ман Юнайтед на игру против Вест Хэма
Манчестер Юнайтед Олд Траффорд чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Диогу Далот Криштиану Роналду
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
