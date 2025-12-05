Диогу Далот присоединился к Криштиану Роналду в одном интересном рейтинге
Португальский защитник впервые отличился голом за МЮ на «Олд Траффорд» в АПЛ
Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот отметился дебютным голом за клуб в АПЛ на «Олд Траффорд».
Произошло это в матче 14-го тура, в котором «красные дьяволы» сыграли вничью с Вест Хэм Юнайтед со счетом 1:1.
Далот, забив гол, стал лишь четвертым португальцем-автором гола Манчестер Юнайтед в АПЛ на своем поле.
Первыми тремя были Криштиану Роналду, Бруно Фернандеш и Нани.
Интересным фактом является то, что для Далота этот забитый мяч стал первым в АПЛ, начиная с мая 2024 год
Diogo Dalot has scored his first Premier League goal since May 2024.— Football on TNT Sports (@footballontnt) December 4, 2025
A crucial one to put Man United ahead against West Ham 💪 pic.twitter.com/trx6Xw5xrQ
