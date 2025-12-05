Диогу Далот присоединился к Криштиану Роналду в одном интересном рейтинге

Защитник Манчестер Юнайтед Диогу Далот отметился дебютным голом за клуб в АПЛ на «Олд Траффорд».

Произошло это в матче 14-го тура, в котором «красные дьяволы» сыграли вничью с Вест Хэм Юнайтед со счетом 1:1.

Далот, забив гол, стал лишь четвертым португальцем-автором гола Манчестер Юнайтед в АПЛ на своем поле.

Первыми тремя были Криштиану Роналду, Бруно Фернандеш и Нани.

Интересным фактом является то, что для Далота этот забитый мяч стал первым в АПЛ, начиная с мая 2024 год