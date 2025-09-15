Падение продолжается. Боруссия Менхенгладбах разгромно уступила Вердеру

14 сентября прошли две игры третьего тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Менхенгладбах на своем поле встречалась с «Вердером». Для хозяев поля начало сезона оказалось неудачным. За три игры игроки «Боруссии» набрали всего 1 очко, а домашняя игра с «Вердером» вообще оказалась провальной.

Соперник забил по два мяча в каждом из таймов и одержал уверенную победу – 4:0.

Продолжает удивлять «Санкт-Паули», одержавшего победу над «Аугсбургом» – 2:1. За три тура команда одержала две победы и однажды сыграла вничью

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Бразилии Бундеслига. 14 сентября

Санкт-Паули – Аугсбург – 2:1

Голы: Утонджи, 45, Синани, 77, – Ридер, 16

Боруссия Менхенгладбах – Вердер – 0:4

Голы: Мбангула, 15, Стаге, 24, Шмид, 74 (пенальти), Нжинмах, 81