Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
15 сентября 2025, 03:13 | Обновлено 15 сентября 2025, 06:23
Падение продолжается. Боруссия Менхенгладбах разгромно уступила Вердеру

«Санкт-Паули» одержал минимальную победу над «Аугсбургом»

Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября прошли две игры третьего тура немецкой Бундеслиги.

«Боруссия» Менхенгладбах на своем поле встречалась с «Вердером». Для хозяев поля начало сезона оказалось неудачным. За три игры игроки «Боруссии» набрали всего 1 очко, а домашняя игра с «Вердером» вообще оказалась провальной.

Соперник забил по два мяча в каждом из таймов и одержал уверенную победу – 4:0.

Продолжает удивлять «Санкт-Паули», одержавшего победу над «Аугсбургом» – 2:1. За три тура команда одержала две победы и однажды сыграла вничью

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Чемпионат Бразилии Бундеслига. 14 сентября

Санкт-Паули – Аугсбург – 2:1

Голы: Утонджи, 45, Синани, 77, – Ридер, 16

Боруссия Менхенгладбах – Вердер – 0:4

Голы: Мбангула, 15, Стаге, 24, Шмид, 74 (пенальти), Нжинмах, 81

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Данель Синани (Санкт-Паули).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Унтонджи (Санкт-Паули).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Ридер (Аугсбург).
По теме:
Клозе похвалил Степанова и пояснил, почему перевел его в молодежную команду
Решающий удар. Степанов спас Нюрнберг-2 от поражения
«Атмосфера Октоберфеста». Компани прокомментировал матч с Гамбургом
Боруссия Менхенгладбах Вердер чемпионат Германии по футболу Бундеслига Санкт-Паули Аугсбург
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
