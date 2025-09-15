Полесье так и не смогло избавиться от футболиста, которого не хочет Ротань
Гиорги Майсурадзе останется в Житомире
Житомирское «Полесье» активно искало варианты продажи или аренды правого защитника грузина Гиорги Майсурадзе.
Житомиряне успешно распрощались с ненужными Руслану Ротаню игроками: сначала ушел Битон, а вслед за ним команду покинули Матич, Макуана, Луифер, Трайков и Мустафев.
По информации источника, у Майсурадзе был вариант с уходом, но «Полесье» его так и не отпустило. Отмечается, что за Майсурадзе в свое время заплатили около миллиона в валюте, и в клубе не заинтересованы просто отдавать его в аренду.
Ранее главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань признался, доволен ли он работой клубных менеджеров в летнее трансферное окно.
