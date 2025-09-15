Руслан РОТАНЬ: «Думаю, ни один тренер этого не скажет»
Коуч «волков» оценил работу клуба на трансферном рынке
Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань признался, доволен ли он работой клубных менеджеров в летнее трансферное окно.
– Ваша команда сейчас полностью укомплектована? Есть ли позиции, которые вы хотели бы усилить?
– Думаю, ни один тренер не скажет, что его команда полностью укомплектована. Полесье – развивающийся клуб, поэтому стремится усиливать состав, – сказал Ротань.
В нынешнем сезоне Полесье занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня есть 6 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.
