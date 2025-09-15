Руслан РОТАНЬ: «Думаю, ни один тренер этого не скажет»

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань признался, доволен ли он работой клубных менеджеров в летнее трансферное окно.

– Ваша команда сейчас полностью укомплектована? Есть ли позиции, которые вы хотели бы усилить?

– Думаю, ни один тренер не скажет, что его команда полностью укомплектована. Полесье – развивающийся клуб, поэтому стремится усиливать состав, – сказал Ротань.

В нынешнем сезоне Полесье занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня есть 6 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.