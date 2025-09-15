Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Руслан РОТАНЬ: «Думаю, ни один тренер этого не скажет»
Украина. Премьер лига
15 сентября 2025, 10:21 |
Коуч «волков» оценил работу клуба на трансферном рынке

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань признался, доволен ли он работой клубных менеджеров в летнее трансферное окно.

– Ваша команда сейчас полностью укомплектована? Есть ли позиции, которые вы хотели бы усилить?

– Думаю, ни один тренер не скажет, что его команда полностью укомплектована. Полесье – развивающийся клуб, поэтому стремится усиливать состав, – сказал Ротань.

В нынешнем сезоне Полесье занимает 11-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги. У подопечных Руслана Ротаня есть 6 турнирных баллов после 5 сыгранных матчей.

По теме:
Бражко одним словом отреагировал на дебютный гол Ваната за Жирону
ЮКСА – Ингулец – 0:0. Когда мяч не идет в ворота. Видеообзор матча
Ворскла – Агробизнес – 0:0. Оборона сильнее атаки. Видеообзор матча
Руслан Ротань Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
