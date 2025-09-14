Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября прошел 5-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу было сыграно два матча, три игры прошли в субботу и три поединка – в воскресенье.

Киевское Динамо сыграло вничью с Оболонью (2:2) и остается лидером УПЛ (13 очков).

Второе место занимает Колос из Ковалевки (13 пунктов) после победы над Зарей (3:1).

Донецкий Шахтер разошелся миром с Металлистом 1925 (1:1) и занимает 3-е место (11 баллов).

На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр, Александрия и Рух (по 3 очка).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

5-й тур. 12–14 сентября

12.09. 15:30. Александрия – ЛНЗ Черкассы – 4:1

12.09. 18:00. Верес Ровно – Кудровка – 2:0

13.09. 13:00. Рух Львов – Эпицентр Каменец-Подольский – 0:1

13.09. 15:30. Оболонь Киев – Динамо Киев – 2:2

13.09. 18:00. Металлист 1925 Харьков – Шахтар Донецк – 1:1

14.09. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Полесье Житомир – 0:1

14.09. 15:30. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 1:3

14.09. 18:00. Карпаты Львов – Полтава – 1:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 5 4 1 0 16 - 5 22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 13 2 Колос Ковалевка 5 4 1 0 8 - 3 20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 13 3 Шахтер Донецк 5 3 2 0 9 - 4 22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк 10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 11 4 Кривбасс 5 3 0 2 8 - 6 21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 9 5 Металлист 1925 5 2 2 1 7 - 4 21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 1925 13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 1925 04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 8 6 Оболонь 5 2 2 1 6 - 5 22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов 13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев 30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь 15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 8 7 Заря 5 2 1 2 9 - 8 22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря 14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка 29.08.25 Полтава 1:4 Заря 18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс 11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7 8 ЛНЗ Черкассы 5 2 1 2 4 - 6 21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы 31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес 17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы 09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7 9 Кудровка 5 2 1 2 9 - 8 20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 11.08.25 Заря 2:1 Кудровка 03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 7 10 Верес 5 2 0 3 4 - 4 20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес 12.09.25 Верес 2:0 Кудровка 31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес 17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк 08.08.25 Полтава 1:0 Верес 02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 6 11 Полесье 5 2 0 3 4 - 7 20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка 14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье 31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье 17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы 10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка 03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 6 12 Карпаты Львов 5 0 4 1 7 - 9 22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов 16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов 10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк 03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 4 13 Полтава 5 1 1 3 5 - 10 21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 1925 14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава 29.08.25 Полтава 1:4 Заря 17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава 08.08.25 Полтава 1:0 Верес 01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 4 14 Эпицентр 5 1 0 4 2 - 7 21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр 16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев 09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр 03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 3 15 Александрия 5 1 0 4 6 - 11 22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия 12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы 31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия 16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 1925 10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия 03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 3 16 Рух Львов 5 1 0 4 4 - 11 21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр 30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов 15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь 08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев 01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3 Полная таблица

