Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 22:23 | Обновлено 14 сентября 2025, 22:57
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
ФК Динамо

С 12 по 14 сентября прошел 5-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.

В пятницу было сыграно два матча, три игры прошли в субботу и три поединка – в воскресенье.

Киевское Динамо сыграло вничью с Оболонью (2:2) и остается лидером УПЛ (13 очков).

Второе место занимает Колос из Ковалевки (13 пунктов) после победы над Зарей (3:1).

Донецкий Шахтер разошелся миром с Металлистом 1925 (1:1) и занимает 3-е место (11 баллов).

На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр, Александрия и Рух (по 3 очка).

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига

5-й тур. 12–14 сентября

  • 12.09. 15:30. Александрия – ЛНЗ Черкассы – 4:1
  • 12.09. 18:00. Верес Ровно – Кудровка – 2:0
  • 13.09. 13:00. Рух Львов – Эпицентр Каменец-Подольский – 0:1
  • 13.09. 15:30. Оболонь Киев – Динамо Киев – 2:2
  • 13.09. 18:00. Металлист 1925 Харьков – Шахтар Донецк – 1:1
  • 14.09. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Полесье Житомир – 0:1
  • 14.09. 15:30. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 1:3
  • 14.09. 18:00. Карпаты Львов – Полтава – 1:1

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Динамо Киев 5 4 1 0 16 - 5 22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 13
2 Колос Ковалевка 5 4 1 0 8 - 3 20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 13
3 Шахтер Донецк 5 3 2 0 9 - 4 22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 11
4 Кривбасс 5 3 0 2 8 - 6 21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс 9
5 Металлист 1925 5 2 2 1 7 - 4 21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 8
6 Оболонь 5 2 2 1 6 - 5 22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь 8
7 Заря 5 2 1 2 9 - 8 22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
8 ЛНЗ Черкассы 5 2 1 2 4 - 6 21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы 7
9 Кудровка 5 2 1 2 9 - 8 20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 7
10 Верес 5 2 0 3 4 - 4 20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев 6
11 Полесье 5 2 0 3 4 - 7 20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 6
12 Карпаты Львов 5 0 4 1 7 - 9 22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье 4
13 Полтава 5 1 1 3 5 - 10 21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 4
14 Эпицентр 5 1 0 4 2 - 7 21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк 3
15 Александрия 5 1 0 4 6 - 11 22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия 3
16 Рух Львов 5 1 0 4 4 - 11 21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава 3
Полная таблица

📊 Инфографика

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
