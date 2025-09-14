Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги
С 12 по 14 сентября прошел 5-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26.
В пятницу было сыграно два матча, три игры прошли в субботу и три поединка – в воскресенье.
Киевское Динамо сыграло вничью с Оболонью (2:2) и остается лидером УПЛ (13 очков).
Второе место занимает Колос из Ковалевки (13 пунктов) после победы над Зарей (3:1).
Донецкий Шахтер разошелся миром с Металлистом 1925 (1:1) и занимает 3-е место (11 баллов).
На дне турнирной таблицы находятся Эпицентр, Александрия и Рух (по 3 очка).
🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам сезона УПЛ 2025/26
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 1-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ Украинская Премьер-лига
5-й тур. 12–14 сентября
- 12.09. 15:30. Александрия – ЛНЗ Черкассы – 4:1
- 12.09. 18:00. Верес Ровно – Кудровка – 2:0
- 13.09. 13:00. Рух Львов – Эпицентр Каменец-Подольский – 0:1
- 13.09. 15:30. Оболонь Киев – Динамо Киев – 2:2
- 13.09. 18:00. Металлист 1925 Харьков – Шахтар Донецк – 1:1
- 14.09. 13:00. Кривбасс Кривой Рог – Полесье Житомир – 0:1
- 14.09. 15:30. Заря Луганск – Колос Ковалевка – 1:3
- 14.09. 18:00. Карпаты Львов – Полтава – 1:1
🏆 Турнирная таблица УПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Динамо Киев
|5
|4
|1
|0
|16 - 5
|22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|13
|2
|Колос Ковалевка
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка01.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|13
|3
|Шахтер Донецк
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря13.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|11
|4
|Кривбасс
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс09.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192501.08.25 Колос Ковалевка 2:1 Кривбасс
|9
|5
|Металлист 1925
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192513.09.25 Металлист 1925 1:1 Шахтер Донецк30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192509.08.25 Кривбасс 2:0 Металлист 192504.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|8
|6
|Оболонь
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов13.09.25 Оболонь 2:2 Динамо Киев30.08.25 Кривбасс 2:1 Оболонь15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь10.08.25 Оболонь 1:0 Александрия04.08.25 Металлист 1925 0:0 Оболонь
|8
|7
|Заря
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|22.09.25 18:00 Шахтер Донецк - Заря14.09.25 Заря 1:3 Колос Ковалевка29.08.25 Полтава 1:4 Заря18.08.25 Заря 2:3 Кривбасс11.08.25 Заря 2:1 Кудровка02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|8
|ЛНЗ Черкассы
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр02.08.25 Заря 0:0 ЛНЗ Черкассы
|7
|9
|Кудровка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка12.09.25 Верес 2:0 Кудровка29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава11.08.25 Заря 2:1 Кудровка03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|7
|10
|Верес
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|20.09.25 15:30 Колос Ковалевка - Верес12.09.25 Верес 2:0 Кудровка31.08.25 ЛНЗ Черкассы 0:2 Верес17.08.25 Верес 0:2 Шахтер Донецк08.08.25 Полтава 1:0 Верес02.08.25 Верес 0:1 Динамо Киев
|6
|11
|Полесье
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|20.09.25 18:00 Полесье - Кудровка14.09.25 Кривбасс 0:1 Полесье31.08.25 Динамо Киев 4:1 Полесье17.08.25 Полесье 0:2 ЛНЗ Черкассы10.08.25 Полесье 0:1 Колос Ковалевка03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|6
|12
|Карпаты Львов
|5
|0
|4
|1
|7 - 9
|22.09.25 13:00 Оболонь - Карпаты Львов14.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Кудровка 2:2 Карпаты Львов16.08.25 Колос Ковалевка 1:1 Карпаты Львов10.08.25 Карпаты Львов 3:3 Шахтер Донецк03.08.25 Карпаты Львов 0:2 Полесье
|4
|13
|Полтава
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|21.09.25 13:00 Полтава - Металлист 192514.09.25 Карпаты Львов 1:1 Полтава29.08.25 Полтава 1:4 Заря17.08.25 Кудровка 3:1 Полтава08.08.25 Полтава 1:0 Верес01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|4
|14
|Эпицентр
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|21.09.25 18:00 Эпицентр - Кривбасс13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Колос Ковалевка 1:0 Эпицентр16.08.25 Эпицентр 1:4 Динамо Киев09.08.25 ЛНЗ Черкассы 1:0 Эпицентр03.08.25 Эпицентр 0:1 Шахтер Донецк
|3
|15
|Александрия
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|22.09.25 15:30 Динамо Киев - Александрия12.09.25 Александрия 4:1 ЛНЗ Черкассы31.08.25 Шахтер Донецк 2:0 Александрия16.08.25 Александрия 1:4 Металлист 192510.08.25 Оболонь 1:0 Александрия03.08.25 Кудровка 3:1 Александрия
|3
|16
|Рух Львов
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|21.09.25 15:30 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов13.09.25 Рух Львов 0:1 Эпицентр30.08.25 Металлист 1925 2:0 Рух Львов15.08.25 Рух Львов 1:2 Оболонь08.08.25 Рух Львов 1:5 Динамо Киев01.08.25 Рух Львов 2:1 Полтава
|3
