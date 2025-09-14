Стала известна оценка Кевин за дебют в Фулхэме

В субботу, 13 сентября, состоялся матч четвертого тура Английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Лидсом».

Встречу принимал стадион «Крейвен Коттедж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по Киеву.

Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Бразильский вингер «Фулхэма» Кевин, который этим летом перешел в английский клуб из «Шахтера», провел дебютный матч в составе «дачников». Он вышел на поле на 76-й минуте, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру бразильца в 6.9 и 6.7 баллов соответственно.

Лучшим по версии обоих порталов стал датский защитник хозяев поля Йоаким Андерсен. результативными действиями он не отличился, получил оценки 8.5 и 7.5 баллов.