  4. Капитан хочет покинуть гранд АПЛ. Он устал от ситуации в клубе
Англия
13 января 2026, 21:05 | Обновлено 13 января 2026, 21:06
Капитан хочет покинуть гранд АПЛ. Он устал от ситуации в клубе

Бруну Фернандеш может попрощаться с «Манчестер Юнайтед»

Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может покинуть клуб. Об этом сообщает Питэр Холл.

По информации источника, 31-летний капитан английского гранда намерен покинуть клуб. Он ощущает усталость от ситуации в «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Юнайтед» определились, с тем кто заменит Аморима.

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед назначил нового главного тренера
ФОТО. Ресторан Гвардиолы в Манчестере закрылся с рекордными убытками
Хаби Алонсо является фаворитом, чтобы возглавить именитый английский клуб
