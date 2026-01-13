Капитан хочет покинуть гранд АПЛ. Он устал от ситуации в клубе
Бруну Фернандеш может попрощаться с «Манчестер Юнайтед»
Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш может покинуть клуб. Об этом сообщает Питэр Холл.
По информации источника, 31-летний капитан английского гранда намерен покинуть клуб. Он ощущает усталость от ситуации в «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться пятью забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Веб-портал Transefrmarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Юнайтед» определились, с тем кто заменит Аморима.
