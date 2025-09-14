Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 сентября 2025, 21:04 |
Нападающий Челси был в шаге от повторения рекорда клубной легенды

Жоао Педро почти сравнялся с показателями Эдена Азара

14 сентября 2025, 21:04 |
Нападающий Челси был в шаге от повторения рекорда клубной легенды
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоао Педро

Нападающий «Челси» Жоао Педро отметился 5 результативными действиями в первых 4 матчах АПЛ за «пенсионеров». Быстрее этой отметки в составе лондонской команды достиг только бывший бельгийский нападающий Эден Азар (3 поединка).

13 сентября состоялась игра 4-го тура чемпионата Англии между командами «Брентфорд» и «Челси». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2, а Жоао Педро стал одним из авторов забитого мяча.

Жоао Педро в АПЛ 2025/26

  • Кристал Пэлас (0:0), АПЛ
  • Вест Хэм (5:1), АПЛ – гол, 2 ассиста
  • Фулхэм (2:0), АПЛ – гол
  • Брентфорд (2:2), АПЛ – гол

Сейчас «Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Брентфорд» находится на 12-й позиции.

