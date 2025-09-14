Нападающий Челси был в шаге от повторения рекорда клубной легенды
Жоао Педро почти сравнялся с показателями Эдена Азара
Нападающий «Челси» Жоао Педро отметился 5 результативными действиями в первых 4 матчах АПЛ за «пенсионеров». Быстрее этой отметки в составе лондонской команды достиг только бывший бельгийский нападающий Эден Азар (3 поединка).
13 сентября состоялась игра 4-го тура чемпионата Англии между командами «Брентфорд» и «Челси». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2, а Жоао Педро стал одним из авторов забитого мяча.
Жоао Педро в АПЛ 2025/26
- Кристал Пэлас (0:0), АПЛ
- Вест Хэм (5:1), АПЛ – гол, 2 ассиста
- Фулхэм (2:0), АПЛ – гол
- Брентфорд (2:2), АПЛ – гол
Сейчас «Челси» занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Брентфорд» находится на 12-й позиции.
João Pedro has been directly involved in five goals in four Premier League games for Chelsea:— Squawka (@Squawka) September 13, 2025
⚽️ 2 goals
🅰️ 3 assists
The only player to reach five goal PL involvements in fewer games for the Blues is Eden Hazard (3 games). 👀 pic.twitter.com/y0pJgQYTNp
