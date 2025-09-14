Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное

Накануне 22-летний бразильский вингер Кевин дебютировал за «Фулхэм» в английской Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против «Лидса», в котором лондонцам удалось добыть победу со счетом 1:0.

Партнеры по команде уже были поражены его мастерством и техническими возможностями, и в клубе растет уверенность в том, что настойчивость «белых» в стремлении заполучить его на протяжении всего летнего окна обязательно окупится.

По данным портала TEAMtalk, «Шахтер» на протяжении всех переговоров действовал жестко, требуя около 43 миллионов фунтов стерлингов, но «Фулхэм» отказался соглашаться. На каком-то этапе казалось, что времени почти не остается, но в конечном итоге решительная работа сотрудников отдела подбора персонала сыграла решающую роль, и сделка была заключена до закрытия окна.

«Фулхэм» сумел подписать Кевина менее чем за 35 миллионов фунтов, что внутри клуба было сочтено как очень выгодная сделка, хотя «белые» и переписали свой собственный рекорд по сумме, уплаченной за одного новичка.

Интересно, что недавно спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в одном из интервью заявил буквально следующее: «Мы придерживались своей позиции с первого дня. Мы назвали «Фулхэму» свою цену, и все. Мы не можем продать дешевле, чем назвали. У нас было много предложений по нему, и он мог бы уйти куда-нибудь еще, но он решил, что «Фулхэм» – лучший вариант. Он мечтал играть в Премьер-лиге, но нам нужно было выполнить наши условия, чтобы продать его».

Нынешний инсайд TEAMtalk как минимум ставит под сомнение эти слова хорватского функционера.