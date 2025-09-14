Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное
Англия
14 сентября 2025, 16:38 |
381
2

Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное

Инсайд из Британии, который ставит под сомнение прежние слова спортивного директора «Шахтера»

14 сентября 2025, 16:38 |
381
2
Фулхэм сумел сбить цену на Кевина минимум на 8 млн. Срна говорил обратное
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

Накануне 22-летний бразильский вингер Кевин дебютировал за «Фулхэм» в английской Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против «Лидса», в котором лондонцам удалось добыть победу со счетом 1:0.

Партнеры по команде уже были поражены его мастерством и техническими возможностями, и в клубе растет уверенность в том, что настойчивость «белых» в стремлении заполучить его на протяжении всего летнего окна обязательно окупится.

По данным портала TEAMtalk, «Шахтер» на протяжении всех переговоров действовал жестко, требуя около 43 миллионов фунтов стерлингов, но «Фулхэм» отказался соглашаться. На каком-то этапе казалось, что времени почти не остается, но в конечном итоге решительная работа сотрудников отдела подбора персонала сыграла решающую роль, и сделка была заключена до закрытия окна.

«Фулхэм» сумел подписать Кевина менее чем за 35 миллионов фунтов, что внутри клуба было сочтено как очень выгодная сделка, хотя «белые» и переписали свой собственный рекорд по сумме, уплаченной за одного новичка.

Интересно, что недавно спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в одном из интервью заявил буквально следующее: «Мы придерживались своей позиции с первого дня. Мы назвали «Фулхэму» свою цену, и все. Мы не можем продать дешевле, чем назвали. У нас было много предложений по нему, и он мог бы уйти куда-нибудь еще, но он решил, что «Фулхэм» – лучший вариант. Он мечтал играть в Премьер-лиге, но нам нужно было выполнить наши условия, чтобы продать его».

Нынешний инсайд TEAMtalk как минимум ставит под сомнение эти слова хорватского функционера.

По теме:
Попов, Бражко и другие. Шаблий рассказал о клиентах с интересом из Европы
Обстрел ворот горняков. Статистика матча Металлист 1925 – Шахтер
Стали известны фавориты Лиги конференций. Есть ли в топе Шахтер и Динамо?
Кевин (Шахтер) Фулхэм Дарио Срна трансферы АПЛ трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: TeamTalk
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Футбол | 14 сентября 2025, 12:36 17
Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера
Снова. Срна лаконично отреагировал на судейство в матче Шахтера

«Ничего не меняется»

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13 сентября 2025, 18:23 23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони

Динамовцы сыграли вничью 2:2

ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
Футбол | 14.09.2025, 16:32
ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
ВИДЕО. Его не остановить! Климчук открыл счет в матче против Зари
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Футбол | 13.09.2025, 19:54
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
...За даними порталу "TEAMtalk". Це як у нас "Татотаке". Вони краще ніж Романо знають
Ответить
+1
DK2025
Серуна мама родила с условием, чтобы он никогда не говорил правду
Ответить
0
Популярные новости
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 4
Футбол
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
Сенсация в Лас-Вегасе. Богачук в реванше потерпел поражение от Адамса
14.09.2025, 04:20 13
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 6
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
Турки Аль-Шейх назвал величайшее имя современного бокса. И это не Усик
13.09.2025, 02:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем