СРНА: «Кевин перейдет в один из топ-клубов в течение следующих двух лет»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал трансфер вингера «горняков» Кевина в «Фулхэм», который случился в последние дни работы летнего окна переходов в английской Премьер-лиге.

«Фулхэм» получил потрясающего вингера, у него невероятные навыки, он очень быстрый, хорош в игре один на один и даже хорошо защищается. С Марку Силвой, одним из лучших тренеров Премьер-лиги, на мой взгляд, он, безусловно, продолжит развиваться. Уверен, Кевин перейдет в один из топ-клубов в течение следующих двух лет».

«Мы придерживались своей позиции с первого дня. Мы назвали «Фулхэму» свою цену, и все. Мы не можем продать дешевле, чем назвали. У нас было много предложений по нему, и он мог бы уйти куда-нибудь еще, но он решил, что «Фулхэм» – лучший вариант. Он мечтал играть в Премьер-лиге, но нам нужно было выполнить наши условия, чтобы продать его».

«Кевин пришел к нам, так и не сумев попасть в состав «Палмейраса», а спустя полтора года его продали за 40 миллионов евро в «Фулхэм». Бразильцы рады присоединиться к «Шахтеру», потому что мы их развиваем, а они помогают нам добиваться хороших результатов, попадать в Европу и продавать игроков в топ-клубы».

«Мы пригласили троих потрясающих талантов: 19-летнего Лукаса Феррейру из «Сан-Паулу» и 18-летних Изаки из «Флуминенсе» и Луку Мейреллиша из «Сантоса». Они показывают, что мы по-прежнему можем хорошо выбирать игроков в Бразилии».

«Наш полузащитник Георгий Судаков ушел в «Бенфику», и мы тоже развиваем украинских талантов. Но из-за войны все сложнее, надеемся, что она скоро закончится. Мы продолжаем работать, чемпионат остается конкурентным, и это самая молодая команда в истории «Шахтера», – заявил Срна.

Напомним, «Фулхэм» заплатил за Кевина 40 миллионов евро, а бразилец уже успел впечатлить своих новых одноклубников на первой же тренировке.