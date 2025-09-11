Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СРНА: «Кевин перейдет в один из топ-клубов в течение следующих двух лет»
Англия
11 сентября 2025, 21:56 |
1046
2

СРНА: «Кевин перейдет в один из топ-клубов в течение следующих двух лет»

Хорват верит, что бразильский футболист еще проявит себя на наивысшем уровне

11 сентября 2025, 21:56 |
1046
2
СРНА: «Кевин перейдет в один из топ-клубов в течение следующих двух лет»
x.com/FulhamFC. Кевин

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал трансфер вингера «горняков» Кевина в «Фулхэм», который случился в последние дни работы летнего окна переходов в английской Премьер-лиге.

«Фулхэм» получил потрясающего вингера, у него невероятные навыки, он очень быстрый, хорош в игре один на один и даже хорошо защищается. С Марку Силвой, одним из лучших тренеров Премьер-лиги, на мой взгляд, он, безусловно, продолжит развиваться. Уверен, Кевин перейдет в один из топ-клубов в течение следующих двух лет».

«Мы придерживались своей позиции с первого дня. Мы назвали «Фулхэму» свою цену, и все. Мы не можем продать дешевле, чем назвали. У нас было много предложений по нему, и он мог бы уйти куда-нибудь еще, но он решил, что «Фулхэм» – лучший вариант. Он мечтал играть в Премьер-лиге, но нам нужно было выполнить наши условия, чтобы продать его».

«Кевин пришел к нам, так и не сумев попасть в состав «Палмейраса», а спустя полтора года его продали за 40 миллионов евро в «Фулхэм». Бразильцы рады присоединиться к «Шахтеру», потому что мы их развиваем, а они помогают нам добиваться хороших результатов, попадать в Европу и продавать игроков в топ-клубы».

«Мы пригласили троих потрясающих талантов: 19-летнего Лукаса Феррейру из «Сан-Паулу» и 18-летних Изаки из «Флуминенсе» и Луку Мейреллиша из «Сантоса». Они показывают, что мы по-прежнему можем хорошо выбирать игроков в Бразилии».

«Наш полузащитник Георгий Судаков ушел в «Бенфику», и мы тоже развиваем украинских талантов. Но из-за войны все сложнее, надеемся, что она скоро закончится. Мы продолжаем работать, чемпионат остается конкурентным, и это самая молодая команда в истории «Шахтера», – заявил Срна.

Напомним, «Фулхэм» заплатил за Кевина 40 миллионов евро, а бразилец уже успел впечатлить своих новых одноклубников на первой же тренировке.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Ман Юнайтед перебрался в команду с тремя украинцами
ФОТО. Возвращение вызванных в сборные. Шахтер провел тренировку
ФОТО. Девушка экс-игрока Шахтера поделилась откровенными снимками
Кевин (Шахтер) Дарио Срна Фулхэм Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: BBC
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Футбол | 11 сентября 2025, 13:13 1
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина

Украинский футболист получил разрешение покинуть Грецию, чтобы восстановиться после травмы

В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
Бокс | 10 сентября 2025, 23:42 2
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником

Сергей Лапин сообщил, что боксер рассматривает бой с Уордли или Паркером

Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Футбол | 11.09.2025, 20:15
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
Источник: в УАФ нет никаких списков и кандидатов на замену Реброву
ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
Футбол | 11.09.2025, 20:32
ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Бокс | 11.09.2025, 11:01
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это главный бой века. После этого он завершит карьеру»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FunnyCat_____
сЫрна : лучше Мудрыка только Мбаппе и Винисиус!
Ответить
+1
umnuy2
насчёт продаж шахта топ это не обсуждается.
Ответить
0
Популярные новости
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 7
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 2
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 64
Футбол
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
10.09.2025, 04:02
Теннис
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
09.09.2025, 21:52 2
Футбол
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем