«Думал, мы подписали сына Пеле». Капитан Фулхэма высказался о Кевине
Экс-бразилец «Шахтера» блестяще показал себя уже на первой тренировке в новом клубе
Капитан «Фулхэма» Том Кэрни прокомментировал для прессы приход в клуб 22-летнего бразильского вингера Кевина, за которого лондонцы заплатили «Шахтеру» 40 миллионов евро.
«Первая тренировка Кевина… Ух ты! Он был потрясающим. Он был просто невероятен. Я думал, мы подписали сына Пеле! Он способен очень развлечь вас всех», – цитирует 34-летнего Кэрни журналист Джек Келли.
Отметим, что Том Кэрни выступает за «Фулхэм» с лета 2015 года и провел за команду 356 официальных матчей, являясь одним из самых авторитетных футболистов «белых».
