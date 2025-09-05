«Думал, мы подписали сына Пеле». Капитан Фулхэма высказался о Кевине

Капитан «Фулхэма» Том Кэрни прокомментировал для прессы приход в клуб 22-летнего бразильского вингера Кевина, за которого лондонцы заплатили «Шахтеру» 40 миллионов евро.

«Первая тренировка Кевина… Ух ты! Он был потрясающим. Он был просто невероятен. Я думал, мы подписали сына Пеле! Он способен очень развлечь вас всех», – цитирует 34-летнего Кэрни журналист Джек Келли.

Отметим, что Том Кэрни выступает за «Фулхэм» с лета 2015 года и провел за команду 356 официальных матчей, являясь одним из самых авторитетных футболистов «белых».