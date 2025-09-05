Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Думал, мы подписали сына Пеле». Капитан Фулхэма высказался о Кевине
Англия
05 сентября 2025, 18:28 |
765
2

Экс-бразилец «Шахтера» блестяще показал себя уже на первой тренировке в новом клубе

Кевин

Капитан «Фулхэма» Том Кэрни прокомментировал для прессы приход в клуб 22-летнего бразильского вингера Кевина, за которого лондонцы заплатили «Шахтеру» 40 миллионов евро.

«Первая тренировка Кевина… Ух ты! Он был потрясающим. Он был просто невероятен. Я думал, мы подписали сына Пеле! Он способен очень развлечь вас всех», – цитирует 34-летнего Кэрни журналист Джек Келли.

Отметим, что Том Кэрни выступает за «Фулхэм» с лета 2015 года и провел за команду 356 официальных матчей, являясь одним из самых авторитетных футболистов «белых».

Кевин (Шахтер) Фулхэм трансферы АПЛ Шахтер Донецк выбор редакции Пеле
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Alehandro
А чому "екс-бразилець Шахтаря"?! Може все ж "бразильский екс-гравець Шахтаря"?)) Не думаю, що перейшовши до Фулгема Кевін перестав бути бразильцем)
+4
