Олег РЫПАН: «Ребята проявили характер, доиграли до конца»

В матче шестого тура Первой лиги «Прикарпатье» сыграло с харьковским «Металлистом». Клуб из Ивано-Франковска уступал с разницей в два мяча, но сумел вырвать ничью. Результат матча прокомментировал главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан.

«Спасибо за проведенную игру. Играли достаточно здорово, что наша, что вторая команда. По нашей игре – два раза пропустили контратаку и получили 2:0. И при счете 2:0 команда собралась, сыграли вничью. Спасибо ребятам за то, что они проявили характер. Молодцы, доиграли до конца. Это еще раз доказывает, что у нас есть коллектив единый, что мы можем бороться дальше. Это большой плюс, проявивший характер, при счете 2:0 мы сыграли вничью. Ничья – тоже результат, как говорится», – сказал Олег Рыпан.