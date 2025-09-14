Олег РЫПАН: «Ребята проявили характер, доиграли до конца»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Первая лига
14 сентября 2025, 14:57 | Обновлено 14 сентября 2025, 15:01
Главный тренер «Прикарпатья» прокомментировал ничью в матче с «Металлистом»

Олег Рыпан

В матче шестого тура Первой лиги «Прикарпатье» сыграло с харьковским «Металлистом». Клуб из Ивано-Франковска уступал с разницей в два мяча, но сумел вырвать ничью. Результат матча прокомментировал главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан.

«Спасибо за проведенную игру. Играли достаточно здорово, что наша, что вторая команда. По нашей игре – два раза пропустили контратаку и получили 2:0. И при счете 2:0 команда собралась, сыграли вничью. Спасибо ребятам за то, что они проявили характер. Молодцы, доиграли до конца. Это еще раз доказывает, что у нас есть коллектив единый, что мы можем бороться дальше. Это большой плюс, проявивший характер, при счете 2:0 мы сыграли вничью. Ничья – тоже результат, как говорится», – сказал Олег Рыпан.

чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Первая лига Украины Металлист Харьков Прикарпатье Ивано-Франковск Олег Рыпан Вадим Харченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
