Испания – Италия. Пляжный футбол. Финал Евролиги. Смотреть онлайн LIVE

Пляжный футбол
14 сентября 2025, 17:34 | Обновлено 14 сентября 2025, 17:36
Смотрите 14 сентября в 19:00 финальный матч Суперфинала Евролиги

BSWW

14 сентября в 19:00 проходит финал Евролиги-2025 по пляжному футболу.

В решающем матче в итальянском Виареджо встречаются сборные Испании и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее в полуфинале Италия нанесла поражение Украине (4:1), а Испания обыграла беларусь (6:3).

Матч за третье место не состоялся, потому что сборная Украины бойкотировала поединок за бронзу против беларуси.

Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025

🔹 Групповой раунд

  • Группа A: Италия (7 очков), беларусь (6), Португалия (3), Франция (0)
  • Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0)

🔹 1/2 финала, 13.09.2025

  • 17:45. Испания – беларусь – 6:3
  • 19:00. Италия – Украина – 4:1

🔹 Финал, 14.09.2025

  • 19:00. Испания – Италия

Видеотрансляцию проводит телеканал Sport 1

