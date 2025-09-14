Испания – Италия. Пляжный футбол. Финал Евролиги. Смотреть онлайн LIVE

14 сентября в 19:00 проходит финал Евролиги-2025 по пляжному футболу.

В решающем матче в итальянском Виареджо встречаются сборные Испании и Италии.

Ранее в полуфинале Италия нанесла поражение Украине (4:1), а Испания обыграла беларусь (6:3).

Матч за третье место не состоялся, потому что сборная Украины бойкотировала поединок за бронзу против беларуси.

Пляжный футбол. Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Виареджо (Италия), 9–14 сентября 2025

🔹 Групповой раунд

Группа A: Италия (7 очков), беларусь (6), Португалия (3), Франция (0)

Группа B: Испания (9 очков), Украина (4), Швейцария (3), Дания (0)

🔹 1/2 финала, 13.09.2025

17:45. Испания – беларусь – 6:3

– беларусь – 6:3 19:00. Италия – Украина – 4:1

🔹 Финал, 14.09.2025

19:00. Испания – Италия

