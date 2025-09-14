Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 10:59 | Обновлено 14 сентября 2025, 11:00
Более 3 тысяч. Известно количество фанатов на игре Металлист 1925 – Шахтер

Матч в Житомире был завершен вничью

Более 3 тысяч. Известно количество фанатов на игре Металлист 1925 – Шахтер
ФК Металлист 1925

В субботу, 13 сентября, в пятом туре Украинской Премьер-лиги был проведен поединок: «Металлист 1925» Харьков – «Шахтер» Донецк.

Прошел матч чемпионата Украины в Житомире на «Центральном стадионе».

Команды обменялись забитыми мячами, однако определить сильнейшего так и не удалось – 1:1.

После матча харьковский клуб подсчитал проданные билеты на игру с «горняками». Вживую за поединком следили 3 169 фанатов.

Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Металлист 1925 - Шахтер фанаты статистика
Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
Комментарии 1
avk2307
чому фанатів? вболівальників напевно ж
