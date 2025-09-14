Более 3 тысяч. Известно количество фанатов на игре Металлист 1925 – Шахтер

В субботу, 13 сентября, в пятом туре Украинской Премьер-лиги был проведен поединок: «Металлист 1925» Харьков – «Шахтер» Донецк.

Прошел матч чемпионата Украины в Житомире на «Центральном стадионе».

Команды обменялись забитыми мячами, однако определить сильнейшего так и не удалось – 1:1.

После матча харьковский клуб подсчитал проданные билеты на игру с «горняками». Вживую за поединком следили 3 169 фанатов.