Украина. Премьер лига14 сентября 2025, 10:59
Более 3 тысяч. Известно количество фанатов на игре Металлист 1925 – Шахтер
Матч в Житомире был завершен вничью
14 сентября 2025, 10:59
В субботу, 13 сентября, в пятом туре Украинской Премьер-лиги был проведен поединок: «Металлист 1925» Харьков – «Шахтер» Донецк.
Прошел матч чемпионата Украины в Житомире на «Центральном стадионе».
Команды обменялись забитыми мячами, однако определить сильнейшего так и не удалось – 1:1.
После матча харьковский клуб подсчитал проданные билеты на игру с «горняками». Вживую за поединком следили 3 169 фанатов.
чому фанатів? вболівальників напевно ж
