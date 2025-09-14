Сыграл все 90 минут. Известна оценка Ярмолюка за ничейный матч с Челси
Егор получил четвертый самый высокий балл в команде
13 сентября в рамках четвертого тура Английской Премьер-лиги состоялся матч между клубами «Брентфорд» и «Челси».
Местом проведения встречи стала арена «Brentford Community Stadium» в Лондоне.
В стартовом составе хозяев вышел украинский полузащитник Егор Ярмолюк, которому удалось провести на поле все 90 минут.
«Брентфорд» первым открыл счет в матче, однако по ходу игры хозяева пропустили два мяча. Казалось, что «Челси» одержит победу, но на последних секундах все изменилось. «Брентфорд» сравнял счет и вырвал ничью – 2:2.
После финального свистка статистический портал SofaScore опубликовал оценки участников матча. Несмотря на полученную желтую карточку, украинец Ярмолюк получил 7.0 баллов за игру – четвертая лучшая оценка в команде.
Игроком матча был признан вратарь «Брентфорда» Куивин Келлехер, который отразил четыре удара. Его оценка – 8.3.
Среди футболистов «Челси» наилучше себя проявил Мойсес Кайседо. Полузащитник отличился голом и завершил игру с отметкой 8.1.
Оценки матча «Брентфорд» – «Челси» от SofaScore
