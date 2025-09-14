ФОТО. Жена футболиста УПЛ впечатлила огненными снимаками с отдыха

Жена защитника «Металлист 1925» Артема Шабанова поделилась серией снимков с отдыха в Аликанте.

На фото Юлиана Шабанова позирует на террасе с видом на горы и пальмы в белом топе и джинсовых шортах.

Поклонники засыпали ее комплиментами, отметив естественную красоту и солнечное настроение снимков.

Юлиана ведет блог на своей странице в Instagram.