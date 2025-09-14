Другие новости14 сентября 2025, 01:27 |
109
0
ФОТО. Жена футболиста УПЛ впечатлила огненными снимаками с отдыха
Юлиана Шабанова раздала красоты
14 сентября 2025, 01:27 |
109
0
Жена защитника «Металлист 1925» Артема Шабанова поделилась серией снимков с отдыха в Аликанте.
На фото Юлиана Шабанова позирует на террасе с видом на горы и пальмы в белом топе и джинсовых шортах.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Поклонники засыпали ее комплиментами, отметив естественную красоту и солнечное настроение снимков.
Юлиана ведет блог на своей странице в Instagram.
