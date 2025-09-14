Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Жена футболиста УПЛ впечатлила огненными снимаками с отдыха
14 сентября 2025, 01:27
ФОТО. Жена футболиста УПЛ впечатлила огненными снимаками с отдыха

Юлиана Шабанова раздала красоты

ФОТО. Жена футболиста УПЛ впечатлила огненными снимаками с отдыха
Instagram. Юлиана Шабанова

Жена защитника «Металлист 1925» Артема Шабанова поделилась серией снимков с отдыха в Аликанте.

На фото Юлиана Шабанова позирует на террасе с видом на горы и пальмы в белом топе и джинсовых шортах.

Поклонники засыпали ее комплиментами, отметив естественную красоту и солнечное настроение снимков.

Юлиана ведет блог на своей странице в Instagram.

