Бавария дома победила Гамбург в 10-й раз подряд в Бундеслиге

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги «Бавария» дома победила «Гамбург» со счетом 5:0.

«Бавария» победила «Гамбург» уже в 10-м домашнем матче Бундеслиги подряд с общим счетом 56:3!

Бавария в последних 10 домашних матчах против Гамбурга

2025: Бавария – Гамбург – 5:0

2018: Бавария – Гамбург – 6:0

2017: Бавария – Гамбург – 8:0

2015: Бавария – Гамбург – 5:0

2015: Бавария – Гамбург – 8:0

2013: Бавария – Гамбург – 3:1

2013: Бавария – Гамбург – 9:2

2011: Бавария – Гамбург – 5:0

2011: Бавария – Гамбург – 6:0

2010: Бавария – Гамбург – 1:0

Последний раз «Гамбург» набрал очки в гостевом матче против «Баварии» еще в 2008 году (2:2).