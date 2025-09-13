Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария дома победила Гамбург в 10-й раз подряд в Бундеслиге
Германия
13 сентября 2025, 23:42 | Обновлено 13 сентября 2025, 23:43
Бавария дома победила Гамбург в 10-й раз подряд в Бундеслиге

В этих 10 матчах мюнхенцы забили 56 голов! Какими были результаты?

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура немецкой Бундеслиги «Бавария» дома победила «Гамбург» со счетом 5:0.

«Бавария» победила «Гамбург» уже в 10-м домашнем матче Бундеслиги подряд с общим счетом 56:3!

Бавария в последних 10 домашних матчах против Гамбурга

  • 2025: Бавария – Гамбург – 5:0
  • 2018: Бавария – Гамбург – 6:0
  • 2017: Бавария – Гамбург – 8:0
  • 2015: Бавария – Гамбург – 5:0
  • 2015: Бавария – Гамбург – 8:0
  • 2013: Бавария – Гамбург – 3:1
  • 2013: Бавария – Гамбург – 9:2
  • 2011: Бавария – Гамбург – 5:0
  • 2011: Бавария – Гамбург – 6:0
  • 2010: Бавария – Гамбург – 1:0

Последний раз «Гамбург» набрал очки в гостевом матче против «Баварии» еще в 2008 году (2:2).

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария Гамбург статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
