  Галатасарай продолжает обновлять клубные рекорды
Турция
13 сентября 2025, 23:57
Галатасарай продолжает обновлять клубные рекорды

В пятом матче турецкой Суперлиги действующий чемпион снова одержал победу

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче пятого тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на выезде победил «Эюпспор» со счетом 2:0.

Одержав победу во всех пяти матчах нового сезона чемпионата Турции, «Галатасарай» стал первой командой в истории Суперлиги, которая начала два сезона подряд с пяти побед (2024/25 и 2025/26).

Галатасарай в чемпионате Турции в сезоне 2025/26

  • Эюпспор – Галатасарай – 0:2
  • Галатасарай – Ризеспор – 3:1
  • Кайсериспор – Галатасарай – 0:4
  • Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0
  • Газиантеп – Галатасарай – 0:3

Также «Галатасарай» продлил серию побед в выездных матчах чемпионата без пропущенных мячей до пяти, что является новым рекордом клуба.

Пять последних выездных матчей Галатасарая в турецкой Суперлиге

  • Эюпспор – Галатасарай – 0:2
  • Кайсериспор – Галатасарай – 0:4
  • Газиантеп – Галатасарай – 0:3
  • Гезтепе – Галатасарай – 0:2
  • Трабзонспор – Галатасарай – 0:2
чемпионат Турции по футболу Галатасарай Эюпспор статистика рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
