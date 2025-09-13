Галатасарай продолжает обновлять клубные рекорды

В матче пятого тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на выезде победил «Эюпспор» со счетом 2:0.

Одержав победу во всех пяти матчах нового сезона чемпионата Турции, «Галатасарай» стал первой командой в истории Суперлиги, которая начала два сезона подряд с пяти побед (2024/25 и 2025/26).

Галатасарай в чемпионате Турции в сезоне 2025/26

Также «Галатасарай» продлил серию побед в выездных матчах чемпионата без пропущенных мячей до пяти, что является новым рекордом клуба.

Пять последних выездных матчей Галатасарая в турецкой Суперлиге

