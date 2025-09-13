Галатасарай продолжает обновлять клубные рекорды
В пятом матче турецкой Суперлиги действующий чемпион снова одержал победу
В матче пятого тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на выезде победил «Эюпспор» со счетом 2:0.
Одержав победу во всех пяти матчах нового сезона чемпионата Турции, «Галатасарай» стал первой командой в истории Суперлиги, которая начала два сезона подряд с пяти побед (2024/25 и 2025/26).
Галатасарай в чемпионате Турции в сезоне 2025/26
- Эюпспор – Галатасарай – 0:2
- Галатасарай – Ризеспор – 3:1
- Кайсериспор – Галатасарай – 0:4
- Галатасарай – Карагюмрюк – 3:0
- Газиантеп – Галатасарай – 0:3
Также «Галатасарай» продлил серию побед в выездных матчах чемпионата без пропущенных мячей до пяти, что является новым рекордом клуба.
Пять последних выездных матчей Галатасарая в турецкой Суперлиге
5 - Bu sezon Süper Lig'de oynadığı beş maçı da kazanan @GalatasaraySK, lig tarihinde üst üste iki sezona beşte beş yaparak başlayan ilk takım oldu (2024/25 & 2025/26). Aslan. pic.twitter.com/yLTGiybVVl— OptaCan (@OptaCan) September 13, 2025
0 - Süper Lig deplasmanlarındaki son beş maçını gol yemeden kazanan @GalatasaraySK, kulüp tarihinin en uzun serisine ulaştı. Ferah. pic.twitter.com/eaJdLSRwZX— OptaCan (@OptaCan) September 13, 2025
