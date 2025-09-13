Дин Хейсен получил уже второе удаление в составе Реала
Молодой защитник записал в свой пассив интересное «достижение»
В матче четвертого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.
В составе гостей в первом тайме красную карточку получил Дин Хейсен.
Испанский защитник в возрасте 20 лет и 152 дней стал самым молодым игроком «Реала», который был удален в матче Ла Лиги, начиная с 2008 года (Марсело Виейра в матче против «Бетиса» в возрасте 20 лет и 138 дней).
Это уже вторая красная карточка для Дина Хейсена в составе «Реала».
Первое удаление защитника было зафиксировано в матче клубного чемпионата мира против дортмундской «Боруссии».
1 - Dean Huijsen, aged 20 years and 152 days, is the youngest Real Madrid player to be sent off in a La Liga game since Marcelo Vieira against Real Betis in September 2008 (20 years and 138 days). Risks. pic.twitter.com/PjTicM47RJ— OptaJose (@OptaJose) September 13, 2025
