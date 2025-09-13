Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дин Хейсен получил уже второе удаление в составе Реала
Испания
13 сентября 2025, 23:29 | Обновлено 13 сентября 2025, 23:31
98
0

Дин Хейсен получил уже второе удаление в составе Реала

Молодой защитник записал в свой пассив интересное «достижение»

13 сентября 2025, 23:29 | Обновлено 13 сентября 2025, 23:31
98
0
Дин Хейсен получил уже второе удаление в составе Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» на выезде победил «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

В составе гостей в первом тайме красную карточку получил Дин Хейсен.

Испанский защитник в возрасте 20 лет и 152 дней стал самым молодым игроком «Реала», который был удален в матче Ла Лиги, начиная с 2008 года (Марсело Виейра в матче против «Бетиса» в возрасте 20 лет и 138 дней).

Это уже вторая красная карточка для Дина Хейсена в составе «Реала».

Первое удаление защитника было зафиксировано в матче клубного чемпионата мира против дортмундской «Боруссии».

По теме:
Это случилось! Атлетико Симеоне добыл первую победу в новом сезоне Ла Лиги
7-й гол Мбаппе в ворота Реал Сосьедад. Кому француз забивал больше?
ФОТО. Футболиста Барселоны раскритиковали за «обрезание ушей»
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Мадрид статистика Ла Лига Реал Сосьедад - Реал Мадрид Дин Хейсен Марсело Виейра
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13 сентября 2025, 08:15 0
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе

«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд

Скандал в УПЛ. Президент Оболони рассказал, как судья подарил очки Динамо
Футбол | 13 сентября 2025, 23:33 0
Скандал в УПЛ. Президент Оболони рассказал, как судья подарил очки Динамо
Скандал в УПЛ. Президент Оболони рассказал, как судья подарил очки Динамо

Функционер вспомнил момент на последних минутах

Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Футбол | 13.09.2025, 17:42
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Героическое спасение с ассистом вратаря. Оболонь сыграла вничью с Динамо
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Футбол | 13.09.2025, 00:01
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Бокс | 13.09.2025, 03:45
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 3
Футбол
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 76
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем