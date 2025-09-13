Наполи – Фиорентина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

13 сентября проходит матч третьего тура Серии А 2025/26 между командами Фиорентина и Наполи.

Коллективы играют на стадионе Артемио Франки во Флоренции. Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Серия А 2025/26. 3-й тур, 13 сентября

Фиорентина – Наполи – 0:3 (матч продолжается)

Голы: Де Брюйне, 6 (пен.), Хойлунд, 14, Бекема, 51

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Де Брюйне, 6 мин. (пен.)

ГОЛ! 0:2 Хойлунд, 14 мин.

ГОЛ! 0:3 Бекема, 51 мин.