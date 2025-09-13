Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Пляжный футбол
13 сентября 2025, 21:58 | Обновлено 13 сентября 2025, 22:34
1522
2

Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»

Иван Пашко подтвердил, что матч за бронзу Евролиги не состоится

13 сентября 2025, 21:58 | Обновлено 13 сентября 2025, 22:34
1522
2
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
УАФ. Андрей Пашко

Национальная сборная Украины по пляжному футболу уступила сборной Италии в полуфинале Евролиги (1:4).

Соперником «сине-желтых» в матче за бронзовые медали соревнований стали футболисты сборной Беларуси. Как стало известно Sport.ua, Украина решила бойкотировать матч против друзей РФ из-за полномасштабного вторжения орков на территорию Украины.

Эту информацию через свои социальные сети подтвердил футболист сборной Украины Андрей Пашко.

«Должны были сыграть матч за третье место в Суперфинале Евролиги. Но так как организаторы допустили этих уродов (сборную беларуси) к участию в турнире, то сборная Украины не будет играть этот матч», – сказал Пашко.

По теме:
В УАФ определились, будет ли играть Украина с беларусью за бронзу Евролиги
Полуфинал Евролиги. Украина уступила Италии, соперник за бронзу – беларусь
Италия – Украина. Пляжный футбол. Полуфинал Евролиги. Смотреть онлайн LIVE
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу сборная беларуси по пляжному футболу бойкот Евролига по пляжному футболу Андрей Пашко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13 сентября 2025, 08:15 0
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе

«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд

Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13 сентября 2025, 00:14 11
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте

У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча

ВИДЕО. Де Брюйне и Хойлунд оформили гандикап Наполи в матче с Фиорентиной
Футбол | 13.09.2025, 22:24
ВИДЕО. Де Брюйне и Хойлунд оформили гандикап Наполи в матче с Фиорентиной
ВИДЕО. Де Брюйне и Хойлунд оформили гандикап Наполи в матче с Фиорентиной
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Бокс | 13.09.2025, 00:59
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
респект. Але навіщо автору статті міняти оригінал на слово "виродки"?... 
Ответить
0
Олексій Коваль
Дуже сильний вчинок! Повага й гордість за справжних чоловіків!
Ответить
0
Популярные новости
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 11
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
13.09.2025, 07:45 3
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем