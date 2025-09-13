Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Иван Пашко подтвердил, что матч за бронзу Евролиги не состоится
Национальная сборная Украины по пляжному футболу уступила сборной Италии в полуфинале Евролиги (1:4).
Соперником «сине-желтых» в матче за бронзовые медали соревнований стали футболисты сборной Беларуси. Как стало известно Sport.ua, Украина решила бойкотировать матч против друзей РФ из-за полномасштабного вторжения орков на территорию Украины.
Эту информацию через свои социальные сети подтвердил футболист сборной Украины Андрей Пашко.
«Должны были сыграть матч за третье место в Суперфинале Евролиги. Но так как организаторы допустили этих уродов (сборную беларуси) к участию в турнире, то сборная Украины не будет играть этот матч», – сказал Пашко.
