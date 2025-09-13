Матч Ювентус – Интер запомнился интересными статистическими фактами
«Бьянконери» победили своих соперников в сверхрезультативном матче
В матче третьего тура итальянской Серии А «Ювентус» дома победил «Интер» со счетом 4:3.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Ллойд Келли стал лишь вторым английским футболистом, который отличился голом в матчах Серии А между «Ювентусом» и «Интером», после Геральда Гитченса в составе «нерадзурри» в сезоне 1961/62.
Хакан Чалханоглу, сделав дубль, достиг отметки в 300 результативных действий в карьере: 149 голов и 151 ассист.
Василие Аджич в возрасте 19 лет и 124 дней стал самым молодым иностранным автором гола «Ювентуса» в ворота «Интера» в Серии А.
Также интересным фактом является то, что в составе обеих команд отличились голами братья Тюрам.
2 - Lloyd #Kelly is only the 2nd English player to score in a #SerieA match between #Juventus and #Inter, after Gerald Hitchens (two goals in the 1st and 2nd leg for the Nerazzurri in 1961/62). Lion.#JuventusInter— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 13, 2025
🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu 300 G/A em sua carreira.— Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) September 13, 2025
🥅 664 jogos
⚽ 149 gols 🆕
🅰️ 151 Assists
🥇 300 G/A 🆕
Um grande e importante número alcançado pelo Turco. Te agrada o futebol dele? 🤔🔥 pic.twitter.com/EszRQbdFHW
19 - Vasilije #Adžić is the youngest foreign player to score for #Juventus against #Inter in #SerieA history: 19 years and 124 days old. Decisive.#JuventusInter pic.twitter.com/KdoIUT1rkZ— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 13, 2025
