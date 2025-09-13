Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Ювентус – Интер запомнился интересными статистическими фактами
Италия
13 сентября 2025, 21:32
Матч Ювентус – Интер запомнился интересными статистическими фактами

«Бьянконери» победили своих соперников в сверхрезультативном матче

Матч Ювентус – Интер запомнился интересными статистическими фактами
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура итальянской Серии А «Ювентус» дома победил «Интер» со счетом 4:3.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Ллойд Келли стал лишь вторым английским футболистом, который отличился голом в матчах Серии А между «Ювентусом» и «Интером», после Геральда Гитченса в составе «нерадзурри» в сезоне 1961/62.

Хакан Чалханоглу, сделав дубль, достиг отметки в 300 результативных действий в карьере: 149 голов и 151 ассист.

Василие Аджич в возрасте 19 лет и 124 дней стал самым молодым иностранным автором гола «Ювентуса» в ворота «Интера» в Серии А.

Также интересным фактом является то, что в составе обеих команд отличились голами братья Тюрам.

