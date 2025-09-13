Ювентус – Интер – 4:3. Невероятная драма в Турине. Видео голов, обзор матча
Смотрите самые интересные моменты топового матча Серии А
В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».
Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Лидер в матче менялся четырежды. «Зебры» вырвали победу на 90+1 минуте.
Серия А. 3-й тур, 13 сентября.
Интер – Ювентус – 4:3
Голы: Келли, 14, Йилдиз, 38, Х. Тюрам, 83, Аджич 90+1 – Чалханоглу, 30, 65, М. Тюрам, 76.
ГОЛ! Келли, 14 мин, 1:0!
ГОЛ! Челхоноглу, 30 мин, 1:1!
ГОЛ! Йылдыз, 38 мин, 2:1!
ГОЛ! Челханоглу, 65 мин, 2:2!
ГОЛ! Тюрям М., 76 мин, 2:3!
ГОЛ! Тюрям К., 83 мин, 3:3!
ГОЛ! Алжич, 90+1 мин, 4:3!
