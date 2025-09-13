Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Расстраивают ли меня три поражения? Нисколько»
13 сентября 2025, 21:23
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Расстраивают ли меня три поражения? Нисколько»

Наставник сборной Украины U-19 прокомментировал выступление на тренировочных сборах

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Расстраивают ли меня три поражения? Нисколько»
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о тренировочных сборах в Испании, на котором сине-желтые проиграли три поединка (Испании, Англии и Нидерландам):

Дмитрий, вы довольны тем, как команда поработала в Испании?

– Безусловно. Прежде всего, потому что мы не встречались больше года. Многие футболисты изменились, мы были рады увидеться, а тем более рады проверить себя на фоне таких топовых европейских сборных. Информации получено более чем достаточно, есть над чем работать.

– Несмотря на товарищеский статус турнира, три поражения вас не расстраивают?

– Нисколько. Мы знали силу соперников, поэтому намеренно шли на такой опыт. Украинскую сборную не часто хотят видеть в таких компаниях. Турниры, на которые нас приглашают, часто собирают команды более низкого уровня, но нам повезло. Опять же в играх с такими сильными оппонентами нам было важно посмотреть на себя, посмотреть на игроков, которые приехали из зарубежных клубов, поскольку та информация, которая к нам поступает, скудная, а здесь мы воочию видим потенциал ребят.

– В каком из поединков у вас было меньше всего претензий к подопечным?

– В первой игре, если честно, мы не ожидали чего-то сверхъестественного от подопечных. Но когда мы играли против англичан, а потом смотрели их матчи, поняли, насколько мощна эта сборная. Уровень индивидуального мастерства у них просто космический. Нам было очень сложно противостоять этому сопернику. Наша команда старалась, терпела, проиграв – 0:2.

Но потом с каждой игрой сборная Украины добавляла. Даже несмотря на пропущенные в первом тайме от Нидерландов три мяча, качество нашей игры было намного выше. В поединке с Испанией тоже было непросто, но у нас были шансы на ничью. К сожалению, не сложилось. Я доволен многими эпизодами в исполнении сборной Украины во втором и третьем матчах.

– Какая из сборных по игре выглядела сильнее всего?

– Без сомнения, это команда Англии. На мой взгляд, это сейчас самая сильная сборная на континенте. Она далеко опередила других и по количеству привлечений в основные составы клубов игроков.

– Теперь вам важно определить, кто достоин места в заявке на квалификационный раунд?

– Совершенно верно. К сожалению, из-за травм на прошлом сборе мы не могли задействовать трех игроков средней линии, и это немного спутало нам карты. Надеюсь, к ноябрю эти футболисты будут в строю, и мы в самом сильном составе отправимся на квалификационный раунд чемпионата Европы.

Даниил Агарков
Комментарии
Vitaly H
